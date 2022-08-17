Pişi Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Mayalı Ve Mayasız Pişi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Dünyanın sayılı mutfak kültürlerinden olan Türk Mutfak kültürü, içerisinde barındırdığı pek çok birbirinden enfes yemeklerle tüm dünyaca sevilir bir durumda. Her yörenin farklı tat ve lezzetlere sahip olması da ek çok çeşitte ana yemek, yardımcı yemek, meze ve hamur işi tatları bize kazandırmış durumda. Öte yandan her yaştan insanın severek yediği pişi'nin evde nasıl kolay şekilde yapılabileceğini merak edenler arama motorlarında şekilde Mayalı ve mayasız pişi tarifi nedir ve evde kolay pişi nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırmaya devam ediyor. Peki, Mayalı ve mayasız pişi tarifi nedir? İşte o tarif…

MAYALI VE MAYASIZ PİŞİ TARİFİ: EVDE KOLAY PİŞİ NASIL YAPILIR?

MAYASIZ PİŞİ TARİFİ

Mayasız pişi yapımında kullanılacak malzemeler şöyle;

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

Mayasız pişi yapılışı

Hazırlaması 20 dakikada sürecek olan mayasız pişi için ilk olarak bir kap içerisinde 4 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu birleştirerek karıştırınız. Sonrasında ise un – kabartma tozu karışımı içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı yoğurt ve 1 yumurta ekleyiniz. Hazırladığınız bu karışımı iyice yoğurunuz. Yoğurma işlemi tamamlandığında merdane ile yarım santim kalınlığında açınız. Hamuru merdane ile açtıktan sonra kare kare olacak şekilde parçalayın ve kızgın haldeki yağa bırakarak pişirin. Kısa bir dinlendirmenin ardından servis yapabilirsiniz.

MAYALI PİŞİ TARİFİ

Mayalı pişinin yapımında gerekli olan malzemeler şöyle;

1/2 paket yaş maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

5 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık su

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ayçiçek yağı

Mayalı Pişi Yapılışı