Pizza Hamuru Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Evde Çıtır Çıtır Mayalı Pizza Hamuru Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

İtalyanların meşhur lezzeti pizza vazgeçilmez lezzetlerimiz arasında yer alıyor. Zeytinyağı, kuru maya ve tuz gibi malzemelerle kolaylıkla hazırlayacağınız pizza hamuru tarifi üzerinde kullanılan mantar, domates ve yeşil zeytin gibi besinlerden dolayı sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer alıyor. Besin değeri yüksek hamur işlerinin şahı pizza hamuru görüntüsüyle gözlerinize şölen sunarken lezzetiyle midenize bayram ettirecek. Davet sofralarına renk katan pizza hamuru tarifini kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Pizza hamuru nasıl yapılır? İşte lezzetli pizza hamuru tarifi…

PİZZA HAMURU TARİFİ MALZEMELERİ

3.5 bardaktan 2 parmak az un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 su bardağı ılık su

10 gr kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

PİZZA TARİFİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak kuru mayayı şeker ve ılık suyla aktifleştirin. (Sıcak fırının üzerinde bekletebilirsiniz.) Geniş bir kaba zeytinyağı, su ve aktifleşmiş maya ekleyin. Ardından tuz ve elekten geçirilmiş unu ekleyin ve iyice yoğurun. Mümkünse mermer tezgahta yoğurun. Ele yapışmayacak kıvama gelen hamurun üzerine nemli bir bez örtün. Pizza hamurunun dinlenmesi ve kabarması için kabı sıcak bir fırının üzerinde bekletin. Hamurunuzun üzerine istediğiniz malzemeleri dizin Öncede ısıtılmış 180 derece fırında kenarları kızarana kadar pişirin. Yapımı kolay, lezzeti bol pizza hamuru tarifiniz hazır. Afiyet olsun…

PİZZA TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Pizza hamurunun piştiğini kenarlarının kızarmasından anlayabilirsiniz. Kenarları kızaran pizzanızı fırından alabilirsiniz.

PİZZA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Hamurun sıcak bir fırın üzerinde dinlenmesi daha yumuşak bir hamur elde etmenize yardımcı olacaktır.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsinize mısır unu veya irmik serpmeniz hamurunuzun altının yanmamasını sağlayacaktır.

Pizza hamurunuzun kenarlarına kaşar peynir serpip hamuru içine doğru katlarsanız peynir kenarlı pizza hamuru size daha fazla lezzet sağlayacaktır.

PİZZA TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Karışık Pizza Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 186 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 185 gramlık miktarında Pizza Karışık 345 kalori bulunmaktadır.