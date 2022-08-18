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Giriş Tarihi: 18.8.2022 13:24 Son Güncelleme: 18.8.2022 13:25

Bazlama Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Bazlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Bazlama Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Bazlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Özellikle Çukurova yöresinde çok meşhur olan bazlama tarifi Türk mutfağından bir ekmek türüdür. Un, süt, su sıvı yağ, toz şeker, kuru maya ve tuzla yapılan bazlama tarifi kabarık bir ekmek çeşididir. Farklı malzemeler kullanarak kıymalı ve peynirli gibi birçok farklı türü yapılabilen bazlama tarifini mutlaka denemelisiniz. Akşam yemeklerinize eşlik edecek bazlama tarifi misafirleriniz tarafından çok beğenilecek. İşte yumuşacık hamuruyla bazlama tarifi: Bazlama nasıl yapılır?

Un, süt, su sıvı yağ, toz şeker, kuru maya ve tuzla yapılan bazlama tarifi özellikle Çukurova bölgesinde meşhur olan bir ekmek çeşididir. Yağlı tavada kızartılarak hazırlanan bazlama tarifini misafirleriniz çok beğenecek. Bazlama tarifi yemeklerinizin yanına çok yakışacak. Yumuşacık bazlama tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Peki bazlama nasıl yapılır? İşte yumuşacık hamuruyla bazlama tarifi…

BAZLAMA TARİFİ MALZEMELERİ

  • 5 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1.5 yemek kaşığı toz şeker
  • 1.5 paket kuru maya
  • 2 çay kaşığı tuz

BAZLAMA TARİFİ YAPILIŞI

  1. İlk olarak mayayı aktifleştirin. Ilık süte kuru mayayı ve şekeri ekleyip iyice çırpın. Mayayı sıcak fırının üzerinde aktifleşmesi için bırakın.
  2. Geniş bir kaba elenmiş unu alın. Ortasına elinizle oyuk açın; aktifleşmiş maya, ılık su, sıvı yağ ve tuzu ekleyip hamuru dışarıdan içeri doğru iyice yoğurun.
  3. Fırını ısıtın ve kapatın. Kıvam alan hamuru dinlenmesi için yaklaşık 15 dakika kadar sıcak fırında bekletin.
  4. Hamuru eşit bezelere bölün. Bezeleri bir yemek tabağı büyüklüğünde kalınca açın.
  5. Hamuru önceden ısıtılmış tavada arkalı, önlü pişirin.
  6. Bazlama tarifi hazır. Afiyet olsun…

BAZLAMA TARİFİ KAÇ KALORİ?

Bazlama Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 358 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 49 gramlık miktarında Bazlama 177 kalori bulunmaktadır.

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Bazlama Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Bazlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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