Hakiki salep tarifi - Evde salep nasıl yapılır?

Malzemeler

1 kilo süt

Yarım su bardağı şeker

1 tepeleme çay kaşığı gerçek hakiki salep

1 adet boş kuru kavanoz

SALEP YAPILŞI

Öncelikle yarım su bardağı şekeri kuru kavanoza boşaltınız. Ardından tepeleme bir çay kaşığı salepi de koyunuz. Daha sonra ağzını kapatıp bu karışımı bir süre çalkalıyoruz ve birbirine yediriyoruz.

Bu arada sütü de kaynaması için ocağa bırakınız. Süt kaynadıktan sonra şeker ve salep karışımını kaynamış sütün içerisine karıştırarak yavaş yavaş boşaltınız. 8-10 dakika boza kıvamına gelene kadar karıştırınız.

Salep hazır hale gelmiştir. Fincanın içerisine döküp üzerini tarçın ile süsleyebilirsiniz.