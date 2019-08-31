Ayva kompostosu tarifi!

Yalnızca yaz mevsiminde tüketilen meyvelerle yapılan kompostoların lezzetli olduğunu düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Kış meyvelerinden de gayet tabii oldukça lezzetli komposto yapmak mümkün. Biz de sizlere kış mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olup bu mevsimin en çok tüketilen meyvelerinden biri olarak öne çıkan ayva ile hazırlanan ayva kompostosu tarifini anlatacağız.

Malzemeler:

2 adet çubuk tarçın

4 adet karanfil

10 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

6 adet orta boy ayva

Hazırlanışı:

Ayvaların uç kısımlarını alıp her birini dört eşit parçaya bölün.

Ayvaların çekirdeklerini kısımlarını temizleyin.

Ayvaları küçük küpler halinde doğrayın. Küp şeklindeki ayvaları bir tencereye alın. Toz şeker ilave dip karıştırın.

Çubuk tarçın ve karanfili tencere ilave edip tencerenin içerisine su ekleyin ve tencereyi ocağın üzerine alın.

Şeker kendini salıncaya kadar karışımı karıştırarak pişirin.

Kompostoyu kısık ateşte pişirmeye devam edin. Ayva küpleri yumuşadığı durumda ocağın altını kapatın.

Kompostoyu küçük kavanozlara pay edip oda sıcaklığında soğumalarını sağladıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.