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nasıl yapılır? burada!

Her mevsim tüketilebilen komposto en sağlıklı içeceklerden bir tanesi. Evde bulunan malzemeler ile kolayca yapılabilecek özellikle anneler ve ev hanımlarının bir numaralı tercihlerinden bir tanesi oluyor. İçine konulan çeşitli meyveler ile lezzetlendirilen ? İşte en güzel !

Giriş Tarihi: 20.9.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 09:19
Karışık komposto nasıl yapılır? Karışık komposto tarifi burada!

Hem taneleri ile bir yiyecek hem de suyu ile bir içecek olabilen komposto her mevsim tüketilebilen sağlıklı bir yemek türüdür. İçerisine konulan meyveler ile lezzetlendirilebilir, evde olan malzemeler bu şekilde değerlendirilebilir. Ev hanımlarının çok tercih ettiği, akşam yemeklerinin yanında da tüketilebilen karışık komposto nasıl yapılır? İşte kolayca tüketebileceğiniz karışık komposto tarifi burada!

Karışık Meyveli Komposto Tarifi İçin Malzemeler

2 tane armut

10 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker (şeker miktarını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

1 tane çubuk tarçın

1 tane limon

1 kase vişne

2 tane şeftali

1 kase şekerpare

1 kase çekirdeksiz üzüm

2 tane kırmızı erik

Karışık Meyveli Komposto Tarifi Yapılışı

Tencereye su alınarak kaynamaya bırakılır.

Meyveler doğranır ve kaynayan suya tarçın ile birlikte eklenir.

Bir taşım kaynatıldıktan sonra şekeri eklenir ve meyveler yumuşayana kadar (yaklaşık 5 dakika kadar) pişirilir.

Ocağın altı kapatıldıktan sonra limon kabuğu ile birlikte dilimlenerek içerisine eklenir.

Soğuk olarak içerisinden tarçın çubuğu ve limon çıkarılarak servis edilir. Afiyet olsun…

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Karışık komposto nasıl yapılır? Karışık komposto tarifi burada!
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