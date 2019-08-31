Domates reçeli nasıl yapılır?

Domates reçeli için malzemeler

- 1 kilo domates (Tercihe bağlı çeri domates )

- 1 kilo toz şeker

- 1 buçuk bardak su

Kireç suyu için

- 2 yemek kaşığı sönmemiş kireç

- 2 litre su

Domates reçelinin yapılışı

- Büyük domates kullanacaksanız kabuklarını soyun. Eğer çeri domates kullanacaksanız domatesleri yıkadıktan sonra kaynar su içerisine atın ve birkaç dakika sonra sudan çıkarın. Bu yöntemle çeri domatesler daha rahat kabuklarından ayrılacaktır.

- Domatesleri soyduktan sonra bir kaba alın ve kireç suyunu hazırlamaya başlayın.

Farklı reçellere meraklı olanlar için en güzel domates reçeli tarifi...

Domates reçeli için malzemeler

- 1 kilo domates (Tercihe bağlı çeri domates )

- 1 kilo toz şeker

- 1 buçuk bardak su

Kireç suyu için

- 2 yemek kaşığı sönmemiş kireç

- 2 litre su

Domates reçelinin yapılışı

- Büyük domates kullanacaksanız kabuklarını soyun. Eğer çeri domates kullanacaksanız domatesleri yıkadıktan sonra kaynar su içerisine atın ve birkaç dakika sonra sudan çıkarın. Bu yöntemle çeri domatesler daha rahat kabuklarından ayrılacaktır.

- Domatesleri soyduktan sonra bir kaba alın ve kireç suyunu hazırlamaya başlayın.

- Bir kaseye iki litre soğuk su dökün ve içerisine 2 yemek kaşığı kireci ilave edip karıştırın. Kirecin dibe çökmesi için yaklaşık 2 saat bekleyin ve ardından kireç suyunu dikkatlice süzün. Elde etmiş olduğunuz kireç suyu içerisine domatesleri dökün. Domatesler bir saat kadar kireç suyunda beklesin. Bir saat geçince domatesleri kireç suyundan alın ve bol suda güzelce yıkayın.

- Reçel tenceresi içerisine yaklaşık bir buçuk su bardağı su dökün ve içerisine toz şekeri ilave edin. Elde ettiğiniz şerbetinizi karıştırarak kaynamaya bırakın. Şerbet hazır olunca içerisine çeri domatesleri ilave edin ve kısık ateşte reçelinizi kaynatmaya devam edin.

- Ortalama bir saat boyunca kaynayan domates reçeli kıvamını almış olacaktır. Reçeli ocaktan almadan önce içerisine bir yemek kaşığı taze limon suyu ilave edebilirsiniz.

- Domates reçeliniz pişince birkaç dakika dinlenmesini bekleyin ve ardından kavanozun içerisine kepçeyle reçelinizi doldurun.

- Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin.