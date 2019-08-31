Yumurta ile hazırlanan klasik tariflerden sıkıldınız mı? Yeni tatlar, yeni lezzetler mı arıyorsunuz? İşte karşınızda kurutulmuş domatesli ve zeytinli omlet tarifi… Hazırlaması oldukça kolay olmasının yanı sıra oldukça lezzetli bir kahvaltı ürünü olan bu tarifi, nerede kahvaltı yaparsanız yapın masanızda görmek isteyeceksiniz.

Kurutulmuş domatesli ve zeytinli omlet tarifi

Malzemeler:

• Yarım çay kaşığı karabiber

• Yarım çay kaşığı tuz

• Bir yemek kaşığı zeytinyağı

• Bir yemek kaşığı tereyağı

• Bir yemek kaşığı kekik, nane, maydanoz ve tarhundan oluşan taze baharat karışımı

• Sekiz adet zeytin

• Üç adet kurutulmuş domates

• İki yemek kaşığı krema

• Üç adet yumurta

Hazırlanışı:

• Kaynar suyun içerisine kurutulmuş domatesleri atıp bekletin. Ardından minik küpler şeklinde doğrayın.

• Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartıp doğrayın. Baharatları zeytinyağı ve zeytinler ile birlikte karıştırın. Ardından kuru domatesleri eklediğiniz iç harcınız hazır.

• Bir tavayı kısık ateşte ısıtın. Yumurtaları çırpıp krema ile karıştırın.

• Tereyağını tavaya alıp eritin. Daha sonra yumurta karışımını tavaya alın. Kısık ateşte pişirin.

• Omletin orta kısmına harcı yayın. Omleti ocaktan alıp katlayarak servis edin.

• Ardından afiyetle tüketebilirsiniz.