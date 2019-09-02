Nefis kahvaltılık tarifleri! İşte en lezzetli kahvaltılık tarifler ve aperatifler

Özellikle hafta sonu uzun süren kahvaltılarda lezzetli ve sağlıklı tarifler merak edilir. Peynir, domates, bal ve terayağın yanında tok tutan yumurta kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Misafirlerinize nefis en lezzetli kahvaltılık tarifler ve aperatifleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte sizler için hazırladığımız lezzetli kahvaltılık tarifler ve aperatifler…

NEFİS KAHVALTILIK TARİFLERİ!

İşte en lezzetli kahvaltılık tarifler ve aperatifler

YUMURTA DOLMASI

8 adet yumurtayı haşlayın. Tam piştiklerine emin olduktan sonra ocaktan alın ve güzelce kabuklarını soyun. Kabuklarını soyduğunuz yumurtaları dikey bir şekilde tam ortadan kesin ve sarılarını ayrı bir kabın içerisine alın. Yumurta sarılarının içerisine, incecik kıyılmış yeşil soğan, 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı karabiber ve 1 yemek kaşığı mayonez ekleyin.

Tüm bu malzemeleri krema kıvamına gelene dek karıştırın ve bir krema torbasının içerisine yerleştirin. Eğer krema torbanız yoksa buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. Hazırladığınız karışımı yumurta beyazlarının içerisine sıkın ve üzerlerine maydanoz serperek servis edin!

BİBERLİ YUMURTA

Kırmızı, sarı ve yeşil dolmalık biberleri güzelce yıkayın ve halka şeklinde dilimleyin. Geniş bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve dilimlediğiniz biberlerin her iki yüzünü de güzelce pişirin. Ardından her bir biberin içerisine bir adet yumurta kırın ve üzerini dilediğiniz yeşilliklerle süsleyin.

ÇÖREK TARİFİ

Malzemeler:

5 yemek kaşığı sıvı yağ,

1 buçuk su bardağı ılık su,

1 yemek kaşığı kuru maya

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz,

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı,

1 yemek kaşığı yoğurt,

1 kaşık sıvı yağ

Çörek otu

NASIL YAPILIR?

Derin bir kapta hamur malzmelerini birleştirip kek çırpar gibi çırpılır. Çörek harcı pürüzsüz hale gelene kadar karıştırma işlemi sürdürülür. Yağlanmış borcama çörek harcı dökülür ve üzeri için yumurt, yoğurt ve yağ karışımı ayrı kapta çırpılıp üzerine sürülür. Son olarak çörek otu dökülerek önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarıncaya dek pişirilir. Çörek piştikten sonra kare olarak dilimlenerek servis edilir. Afiyet olsun...

KREMALI ISPANAKLI BÖREK

3 adet orta boy yufka

300 gr ayıklanmış ıspanak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

Sosu için:

1 adet kutu krema (200ml)

3 yemek kaşığı yoğurt

2 adet yumurta

YAPILIŞI:

Soğanı soyup yemeklik doğrayın.

Ispanakları 2-3 su kumu gidene kadar yıkayın ve iri parçalar halinde doğrayın.

3 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alın ve üzerine soğanı ekleyin.

Soğanları orta ateşte pembeleşinceye kadar kavurun.

Kavrulan soğanlara yıkayıp doğradığınız ıspanakları 2-3 seferde karıştırarak pişirin.

Tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edin, ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Krema, yoğurt ve yumurtayı kasede tamamen karışıncaya kadar çırpın.

Yufkaları tezgâha serin ve yarısına sostan bolca sürüp sos sürmediğiniz kısmı üstüne katlayın.

Yufkanın geniş kısmına şerit halinde boydan boya ıspanaklı harçtan koyunve rulo şeklinde sarın.