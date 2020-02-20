Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi pratik kahvaltılık tarifler... Kahvaltılık krep, pankek nasıl yapılır?

Krep kahvaltı ve beş çayı sofralarının vazgeçilmez tariflerindendir. Tatlı ve tuzlunun yanına yakışan krep farklı şekillerde yapılmaktadır. Evinizde bulunan malzemelerle çok kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz krep sofralarınızın baş tacı olacak. İşte sofraları süsleyen krep tarifi…

KREP TARİFİ MALZEMELERİ

2 adet yumurta

1,5 su bardağı un

1,5 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tuz

Sıvıyağ (pişirmek için)

KREP TARİFİ YAPILIŞI

Krep tarifi hazırlamak için geniş bir kapta yumurtaları iyice çırpın, ardından süt ve suyu ekleyip çırpmaya devam edin. Elenmiş unu yavaşça karışıma ekleyin ve çırpmaya devam edin. Kek hamurundan daha akışkan kıvamda bir karışım elde edeceğiz. Krep tavasına veya teflon tavaya peçeteye bandırdığımız yağı sürüyoruz. Önceden kızdırdığımız tavaya karışımdan 1 kepçe döküyoruz. Tavanın kenarına döktüğümüz karışımı saat yönünde çevirerek tüm tavaya yayın, bu yöntem krepinizin daha ince olmasını sağlayacaktır. Krepin her iki tarafını da orta ateşte güzelce kızartın. Krep tarifimiz hazır. Afiyet olsun…

Pankek tarihte ilk olarak Eski Yunan mutfaklarında keşfedilen bir lezzet. Farklı coğrafyalarda farklı isimleri de bulunan pankek, 1400'lü yıllardan itibaren İngilizler tarafından Pancake adıyla kullanılıyor. Türkçe anlamı tava keki olan bu terim tarif hakkında püf noktaları veriyor.

PANKEK TARİFİ MALZEMELERİ

2 yumurta

2,5 su bardağı un

2 su bardağı süt

Yarım çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 kabartma tozu

1 vanilya

PANKEK TARİFİ HAZIRLANIŞI

Geniş bir kaba yumurta şekeri alın, mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın. Köpüren karışıma sıvıyağ ve sütü ekleyin, çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı elekten geçirip karışıma ekleyin. Bir silikon spatula yardımıyla karışımı özdeşleşene kadar, aşağıdan yukarıya olacak şekilde karıştırın. Geniş bir tavayı peçeteye bandırdığınız yağ ile yağlayın. Küçük bir kepçe yardımıyla özdeleşen hamurdan parçalar alıp kızgın tavanın üzerine dökün. Hamurun her iki tarafını da orta ateşte güzelce kızartın. Pankek tarifimiz hazır. Afiyet olsun…