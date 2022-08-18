Mıhlama Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktalarıyla En Kolay Ve Lezzetli Mıhlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması 2020 MasterChef'te yarışmacılar pek çok farklı kültürün mutfağına ait lezzetleri yapmaya ve Mehmet, Danilo, Somer Şeflerin beğenisine sunmaya devam ediyor. Bu hafta şefler ana kadro yarışmacılarından Karadeniz yöresinin en sevilen tatlarından olan muhlama (kuymak) yapmalarını istedi. Bu kapsamda yarışmayı izleyenlerden kuymak yapmak isteyenler Mıhlama nasıl yapılır? Sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, Mıhlama nasıl yapılır? İşte mıhlama tarifi…

MIHLAMA (KUYMAK) TARİFİ: MIHLAMA NASIL YAPILIR?

MIHLAMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

300 gram Trabzon peyniri

Mıhlama Tarifinin Püf Noktası Nedir?

İnce çekilmiş ve taze mısır unu yanı sıra; kazeini (süt köpüğü) alınmış sade yağ olarak da bilinen tereyağı kullanmanız muhlamanın tadını arttıracaktır.

MIHLAMA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Muhlama yaparken su yerine süt kullanmayı tercih edebilir; Trabzon peyniri yerine eriyebilen çeçil peyniri de kullanabilirsiniz.

MIHLAMA(KUYMAK) NASIL YAPILIR?