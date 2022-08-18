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Giriş Tarihi: 18.8.2022 13:15 Son Güncelleme: 18.8.2022 13:15

Mıhlama Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktalarıyla En Kolay Ve Lezzetli Mıhlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mıhlama Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktalarıyla En Kolay Ve Lezzetli Mıhlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Sevilen yemek yarışması 2020 MasterChef’te Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından yarışmacılardan mıhlama (kuymak) yapmaları istendi. Bu bağlamda izleyenlerden lezzetli bir kuymak yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Mıhlama nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Mıhlama nasıl yapılır? İşte en lezzetli ve kolay mıhlama (kuymak) tarifi

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması 2020 MasterChef'te yarışmacılar pek çok farklı kültürün mutfağına ait lezzetleri yapmaya ve Mehmet, Danilo, Somer Şeflerin beğenisine sunmaya devam ediyor. Bu hafta şefler ana kadro yarışmacılarından Karadeniz yöresinin en sevilen tatlarından olan muhlama (kuymak) yapmalarını istedi. Bu kapsamda yarışmayı izleyenlerden kuymak yapmak isteyenler Mıhlama nasıl yapılır? Sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, Mıhlama nasıl yapılır? İşte mıhlama tarifi…

MIHLAMA (KUYMAK) TARİFİ: MIHLAMA NASIL YAPILIR?

MIHLAMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı mısır unu
  • 2 su bardağı su
  • 300 gram Trabzon peyniri
  • Mıhlama Tarifinin Püf Noktası Nedir?
  • İnce çekilmiş ve taze mısır unu yanı sıra; kazeini (süt köpüğü) alınmış sade yağ olarak da bilinen tereyağı kullanmanız muhlamanın tadını arttıracaktır.

MIHLAMA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Muhlama yaparken su yerine süt kullanmayı tercih edebilir; Trabzon peyniri yerine eriyebilen çeçil peyniri de kullanabilirsiniz.

MIHLAMA(KUYMAK) NASIL YAPILIR?

  1. Tereyağını sahana aktarın ve sık ateşte fokurdayana kadar eritin, üzerine azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın. Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin. Ardından, kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini ekleyip, karıştırın.
  2. Muhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin, tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız muhlamayı bekletmeden sıcak olarak ikram edin, muhlamayı sıcak ikram etmeniz tereyağın donmaması hususunda önemli bir nokta olacaktır.

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Mıhlama Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktalarıyla En Kolay Ve Lezzetli Mıhlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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