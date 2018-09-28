Dondurmalı kurabiye nasıl yapılır? İşte dondurmalı kurabiye tarifi

Yaz aylarının bunaltıcı havaları karşısında ağır ve şerbetli tatlılar pek tercih edilmez. Sıcak havanın yarattığı kasvet, insanları daha hafif ve serinletici tatlılar tüketmeye yöneltir. Tam bu noktada, özellikle yaz ayları tercih edilen bir tatlı türünün tarifini sizlerle paylaşacağız. Dondurmalı kurabiye! 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken bir tatlı türü olan dondurmalı kurabiye, hazırlanışındaki pratikliği ve serinletici bir tatlı türü olmasıyla da çok sevilir.

Özellikle çocukların sıklıkla tükettiği bir tatlı türü olan dondurmalı kurabiyeye ilişkin detayları sizler için hazırladık. Peki, dondurmalı kurabiye nasıl yapılır? İşte karşınızda dondurmalı kurabiye tarifi ve yapılışı…

DONDURMALI KURABİYE GEREKLİ MALZEMELER

200 gr tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 su bardağı mısır nişastası ( buğday nişastası da tercih edebilirsiniz )

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Aldığı kadar un (tahminen 3 - 4 su bardağı)

1 çay bardağı damla çikolata

DONDURMLIA KURABİYE TARİFİ YAPILIŞI

Malzemelerinizi masanızın üzerinde hazırladıktan sonra sıra geldi dondurmalı kurabiyenin yapılışına. Sırasıyla şu adımları takip edin: Margarin, sıvı yağ, yumurta, nişasta ve pudra şekerini mikser yardımı ile bir güzel çırpın. Daha sonra un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Yoğurma işleminin ardından damla çikolata ekleyip çok az daha yoğurmaya devam edin. Dondurma kaşığına hamuru koyup hafifçe bastırın ve kaşığı ters çevirip yağlı kağıt serili fırın tepsisine çıkartın. 170 derecede 15 dakika pişirin. Fırından aldığınızda kurabiyelerin tepside soğumasını bekleyin.

Dondurmalı kurabiyeniz hazır. Afiyet olsun.