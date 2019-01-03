Tuzsuz tarifi

TUZSUZ İÇİN MALZEMELER

-2 adet yumurtanın akı

-1 su bardağı toz şeker

-1 'er su bardağı süt veya sıvıyağ

-Bir buçuk su bardağı iri dövülmüş ceviz

ÜZERİ İÇİN

-2 adet yumurta sarısı

-Yarım çay bardağı toz şeker

-20 adet ceviz

- 1 paket kabartma tozu

-Aldığı kadar un

TUZSUZ YAPILIŞI

Yumurta akı ve toz şekeri derin bir kapta çırpıcı ile çırpın. Süt veya sıvıyağ ekleyip çırpmaya devam edin. Kabartma tozunu ekleyin. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar un ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 20 dakika dinlendirin. Cevizi ilave edip tekrar yoğurun ve hamuru 4 çeşit parçaya ayırın. Kahve tabağı büyüklüğünde olacak şekilde elinizle açın ve fırın tepsisine yerleştirin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, toz şekerini serpin. Ceviz ile süsleyin. Cevizlerin aralarına bıçak yardımı ile çizik atın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar [yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra 20 dakika dinlendirin ve incecik dilimleyerek servis yapın.