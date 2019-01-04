Kömbe tarifi

KÖMBE AMALZEMELER:

-4 su barda��ı un (500 gram)

-250 gram oda sıcaklığında tereyağı

-100 gram eritilmiş margarin

-İki buçuk su bardağı pudra şekeri

-1 çay kaşığı dövülmüş damla sakızı

-2 çorba kaşığı susam

-1 'er çay kaşığı mahlep, tarçın,karanfil ve muskat

KÖMBE YAPILIŞI:

Elenmiş un, oda sıcaklığında tereyağı, margarin, pudra şekeri ve sütü bir kaba alıp karıştırın. Damla sakızı, susam, mahlep, tarçın, karanfilve muskat ilave edip pütürlü bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, bir tanesini kömbe kalıbına yerleştirin. Kalıbı masaya hızlı vurarak kömbeyi kalıptan çıkarın ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif kızarana dek pişirin.