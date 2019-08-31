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tarifi..

, hazırlanışında kullanılan her bir malzemeyle birlikte ayrı bir lezzete bürünüyor. Pilavdan kurabiyeye kadar her yemeğe ayrı bir lezzet katan bademle ile hazırlanan kurabiyeye çayın, limonatanın ve çayın yanında oldukça iyi bir tamamlayıcı olacaktır. Peki bu tarif nasıl hazırlanır? Hangi malzemelere ihtiyaç var? İşte bademli gevrek kurabiye tarifi…

Giriş Tarihi: 2.9.2019 13:11
Bademli gevrek kurabiye tarifi..

Bademli kurabiye, aromatik kokusunun yanı sıra kendine has çıtır lezzeti ile ağızlarda enfes bir tat bırakıyor. Yemiş olarak tüketilen fakat aynı zamanda pastacılıktan, hamur işi tariflerine kadar pek çok tarifin içerisinde yer bulup karıştığı lezzete ayrı bir lezzet katan bademin en çok da kurabiye tariflerine yakıştığını söylemek mümkün.

Malzemeler:

Üç su bardağı un

Bir su bardağı pudra şekeri

200 gram tereyağı

2 çay kaşığı tarçın

2 paket kabartma tozu

2 adet yumurta

2 paket vanilin

Hazırlanışı:

Fırını 160 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Tereyağını oda sıcaklığında bir süre beklettikten sonra un ile bir kapla birleştirin.

Tereyağı ve unu iyice karıştırın.

Unun içerisine vanilin, kabartma tozu, tarçın ve pudra şekerini ilave edin. Ardından yumurtanın beyazını da ilave edip pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karışımı iyice karıştırın.

Son aşamada bademleri ilave edin.

Hamurdan iri parçalar koparın. Parçaları rolü yapıp inceltin ve uzatın.

Ruloları bükün ve iki ucundan birleştirin.

Fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıt serin. Kurabiye hamurlarını fırın tepsisinin üzerine yerleştirin.

Tepsiyi önceden ısıttığınız fırına yerleştirip 15 dakika pişirin. Kurabiyeleri, pişip soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

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