Kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? En lezzetli kavala, külünçe kurabiye tarifleri...

Yunanistan kavala kurabiyesi adıyla da anılan bu lezzet Türkiye'de değişik coğrafyalarda Edirne Kurabiyesi, Un Kurabiyesi, Damat Kurabiyesi olarak anılmaktadır. Günlerce tazeliğini koruyan kavala kurabiyesi, ağzınızda nefis bir tat bırakacak… İşte kendine özgü bademli lezzetiyle Kavala kurabiyesi tarifi…
KAVALA KURABİYE TARİFİ MALZEMELERİ
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KAVALA KURABİYESİ TARİFİ NASIL YAPILIR ?
Afiyet olsun…
KAVALA KURABİYESİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Kurabiyelerin fırından çıktıktan sonra tel üzerinde soğutulması en büyük püf noktasıdır.
Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
Bademleri küçük parçalar haline getirmek kurabiyelerin şekil almasını kolaylaştıracaktır.
KAVALA KURABİYESİ TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ
Kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 150 derece fırında 25 dakika fırının orta katında pişirebilirsiniz. Fırın tiplerine göre pişirme süresi ve derecesi değişiklik gösterebilir. Kurabiyeleri, hafif bir renk aldıklarında fırından çıkartabilirsiniz.
Şanlıurfa yöresine ait bu lezzet adını Şanlıurfa'nın bir köyünden alıyor. Külünce kelimesi işlenmemiş altın anlamına geliyor. Oldukça doyurucu olan tatlı tuzlu külünçe kurabiyesi özel günlerin vazgeçilmezleri arasında. Hazırlanması oldukça pratik olan külünce kurabiyesi damağınızda farklı bir tat bırakacak…
KÜLÜNÇE KURABİYE TARİFİ MALZEMELERİ
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KÜLÜNÇE KURABİYE YAPILIŞI
KÜLÜNÇE KURABİYESİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Kurabiyeler fırından çıktıktan sonra tel üzerinde soğuması için beklenilir.
Karışım özdeşleşene kadar hamuru yoğurun. İyi yoğurulmuş hamur daha fazla tat almanızı sağlar.
KÜLÜNÇE KURABİYESİ TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ
Kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika fırının orta katında pişirebilirsiniz. Fırın tiplerine göre pişirme süresi ve derecesi değişiklik gösterebilir. Kurabiyeleri, hafif bir renk aldıklarında fırından çıkartabilirsiniz.