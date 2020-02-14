Kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? En lezzetli kavala, külünçe kurabiye tarifleri...

Yunanistan kavala kurabiyesi adıyla da anılan bu lezzet Türkiye'de değişik coğrafyalarda Edirne Kurabiyesi, Un Kurabiyesi, Damat Kurabiyesi olarak anılmaktadır. Günlerce tazeliğini koruyan kavala kurabiyesi, ağzınızda nefis bir tat bırakacak… İşte kendine özgü bademli lezzetiyle Kavala kurabiyesi tarifi…

KAVALA KURABİYE TARİFİ MALZEMELERİ

175 gr tereyağı (oda ısısında olacak)

2 su bardağı un

1 su bardağı badem

1 çay bardağı pudra şekeri

Üzeri için:

1 çay bardağı pudra şekeri

KAVALA KURABİYESİ TARİFİ NASIL YAPILIR ?

Bademleri robot veya bıçak yardımıyla ufak parçalara bölün. 1 su bardağı un ve kıyılmış bademleri geniş bir tavaya alın. Tahta kaşık yardımıyla karışımı orta ateşte rengi hafif bir renk alana kadar kavurun. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, pudra şekeri, kalan 1 su bardağı unu geniş bir karıştırma kabına alın. Kavurduğumuz un, badem karışımını kaba ekleyin. Kurabiye hamurunu toparlanana kadar parmak uçlarınızla güzelce yoğurun. Bir merdane yardımıyla hamuru açın ve ay şeklindeki kurabiye kalıplarıyla şekil verin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıtla kaplı tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 25 dakika pişirilir. Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri, soğumaları için ızgara telinin üzerinde bekletiyoruz. Kurabiyeler soğuttuktan sonra geniş bir tabağa alın ve üzerine pudra şekeri serpin.

Afiyet olsun…

KAVALA KURABİYESİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Kurabiyelerin fırından çıktıktan sonra tel üzerinde soğutulması en büyük püf noktasıdır.

Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Bademleri küçük parçalar haline getirmek kurabiyelerin şekil almasını kolaylaştıracaktır.

KAVALA KURABİYESİ TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 150 derece fırında 25 dakika fırının orta katında pişirebilirsiniz. Fırın tiplerine göre pişirme süresi ve derecesi değişiklik gösterebilir. Kurabiyeleri, hafif bir renk aldıklarında fırından çıkartabilirsiniz.

Şanlıurfa yöresine ait bu lezzet adını Şanlıurfa'nın bir köyünden alıyor. Külünce kelimesi işlenmemiş altın anlamına geliyor. Oldukça doyurucu olan tatlı tuzlu külünçe kurabiyesi özel günlerin vazgeçilmezleri arasında. Hazırlanması oldukça pratik olan külünce kurabiyesi damağınızda farklı bir tat bırakacak…

KÜLÜNÇE KURABİYE TARİFİ MALZEMELERİ

5 su bardağı un

1 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağından 1-2 parmak az su

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı susam

1 cimdik tuz

1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

İsteğe bağlı susam

KÜLÜNÇE KURABİYE YAPILIŞI

Geniş bir tencereye su ve şekeri alın, şeker eriyene kadar karıştırın, ardından karışımı soğumaya bırakın. Derin bir kaba tarçın, mahlep, susam ve tuzu alın. Un, kabartma tozu ve sıvıyağı kaba ekleyin. Soğuyan şekerli suyu karışıma ilave edin. Hamuru dinlendirdikten sonra şekil verme işlemine geçiyoruz. Ardından hamurların üzerine yumurta sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika pişirin. Soğuttuktan sonra kurabiyeler sunuma hazır.

KÜLÜNÇE KURABİYESİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Kurabiyeler fırından çıktıktan sonra tel üzerinde soğuması için beklenilir.

Karışım özdeşleşene kadar hamuru yoğurun. İyi yoğurulmuş hamur daha fazla tat almanızı sağlar.

KÜLÜNÇE KURABİYESİ TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika fırının orta katında pişirebilirsiniz. Fırın tiplerine göre pişirme süresi ve derecesi değişiklik gösterebilir. Kurabiyeleri, hafif bir renk aldıklarında fırından çıkartabilirsiniz.