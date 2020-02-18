Un kurabiyesi nasıl yapılır? Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi

Günün her öğününde atıştırmalık olarak tüketilen kurabiyeler en çok sevilen tatlıların başında geliyor. Kurabiye denilince ilk akla gelen kurabiye un kurabiyesidir. Margarin, pudra şekeri ve nişasta gibi malzemelerle hazırlanan un kurabiyesi mutfağınıza eşsiz kokular yayacak. Un kurabiyesi iştah açan görüntüsüyle misafir sofralarınızı süsleyecek. Misafirlerinizin tadına ve görüntüsüne bayılacağı un kurabiyesi çayınıza, kahvenize eşlik edecek. Peki, un kurabiyesi nasıl yapılır? İşte ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi…

UN KURABİYESİ TARİFİ MALZEMELERİ

250 gram margarin (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

½ çay bardağı sıvıyağ

½ çay bardağı buğday nişastası

Kabartma tozu

Aldığı kadar un

UN KURABİYESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Geniş bir kaba margarin ve pudra şekerini alın, parmak uçlarıyla yoğurmaya başlayın. Üzerine sıvıyağ ve nişastayı ekleyip iyice karıştırın. Ardından elekten geçirilmiş un ve kabartma tozunu da ekleyip güzelce yoğurun. Kıvam alan kurabiye hamurunu on dakika kadar dinlendirin. Kurabiyelere istediğiniz şekli verin ve yağlanmış tepsiye dizin. Kurabiyelerin üzerine çatal yardımıyla şeritler çizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri, soğumaları için ızgara telinin üzerinde bekletin. Kurabiyeler soğuttuktan sonra geniş bir tabağa alın ve üzerine pudra şekeri serpin. Afiyet olsun…

UN KURABİYESİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Kurabiyeler fırından çıktıktan sonra soğuması için tel üzerine alın. Bu kurabiyelerin parçalanmasını önlemektedir.

Margarinin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Oda sıcaklığındaki margarin elde kolaylıkla ezilmektedir ve daha yumuşak hamur elde etmenizi sağlayacaktır.

UN KURABİYESİ TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif bir renk alana kadar pişirin.

Kurabiyeleri fırının orta katında pişirmeniz kurabiyenin alt ve üst kısımlarının eşit pişmesini sağlayacaktır.

UN KURABİYESİ KAÇ KALORİ

Un Kurabiyesi Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 428 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 150 gramlık miktarında Un Kurabiyesi 642 kalori bulunmaktadır.