Un kurabiyesi nasıl yapılır? Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi

Günün her öğününde atıştırmalık olarak tüketilen kurabiyeler en çok sevilen tatlıların başında geliyor. Kurabiye denilince ilk akla gelen kurabiye un kurabiyesidir. Margarin, pudra şekeri ve nişasta gibi malzemelerle hazırlanan un kurabiyesi mutfağınıza eşsiz kokular yayacak. Un kurabiyesi iştah açan görüntüsüyle misafir sofralarınızı süsleyecek. Misafirlerinizin tadına ve görüntüsüne bayılacağı un kurabiyesi çayınıza, kahvenize eşlik edecek. Peki, un kurabiyesi nasıl yapılır? İşte ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi…
UN KURABİYESİ TARİFİ MALZEMELERİ
UN KURABİYESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?
UN KURABİYESİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Kurabiyeler fırından çıktıktan sonra soğuması için tel üzerine alın. Bu kurabiyelerin parçalanmasını önlemektedir.
Margarinin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Oda sıcaklığındaki margarin elde kolaylıkla ezilmektedir ve daha yumuşak hamur elde etmenizi sağlayacaktır.
UN KURABİYESİ TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ
Kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif bir renk alana kadar pişirin.
Kurabiyeleri fırının orta katında pişirmeniz kurabiyenin alt ve üst kısımlarının eşit pişmesini sağlayacaktır.
UN KURABİYESİ KAÇ KALORİ
Un Kurabiyesi Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 428 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 150 gramlık miktarında Un Kurabiyesi 642 kalori bulunmaktadır.