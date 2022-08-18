Tuzlu Kurabiye Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Tuzlu Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Ziyafet sofralarında, altın günlerinde sıklıkla çeşit çeşit kurabiyeyle karşılaşırız. Çaylarımıza eşlik eden kurabiyeler tatlı ve tuzlu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Günün her öğününde tüketebildiğimiz tuzlu kurabiye sık tüketilen atıştırmalıklardan. Pastanelerdeki çeşit çeşit tuzlu kurabiyeyi görüp iştahınız kabarıyorsa, evde yapılan kurabiyelerin pastane kurabiyesi gibi olmayacağını düşünüyorsanız size şaşırtacak bir tarifimiz var. Misafirlerinizi mest edecek bu tuzlu kurabiye tarifinden bir türlü vazgeçemeyeceksiniz. Enfes lezzetiyle tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte pastane kurabiyesi sanılan tuzlu kurabiye tarifi…

TUZLU KURABİYE TARİFİ MALZEMELERİ

125 gr terayağı veya margarin (oda sıcaklığında)

1 su bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta akı (sarısı üzeri için)

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Çörekotu, mavi haşhaş

TUZLU KURABİYE TARİFİ NASIL YAPILIR ?

Geniş bir kaba sıvıyağ, tereyağı, yumurtayı alın ve karıştırın. Ardından şeker, tuz ve mahlebi ekleyip karıştırmaya devam edin. En son elekten geçirilmiş un ve kabartma tozunu ekleyip hamurunuzu güzelce yoğurun. Tuzlu kurabiye hamurunu toparlanana kadar parmak uçlarınızla güzelce yoğurun. Hamurunuzu eşit bezelere bölün ve tuzlu kurabiyenize istediğiniz şekli verin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıtla kaplı tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürdüğünüz tuzlu kurabiyelere çörek otu veya mavi haşhaş serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri, soğumaları için ızgara telinin üzerinde bekletiyoruz. Kurabiyeler soğuttuktan sonra geniş bir tabağa alın. Afiyet olsun…

TUZLU KURABİYE TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Özellikle tereyağın oda sıcaklığında olması çok önemlidir.

Kurabiyelerin fırından çıktıktan sonra tel üzerinde soğutulması gerekmektedir.

TUZLU KURABİYE TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika fırının orta katında pişirebilirsiniz. Fırın tiplerine göre pişirme süresi ve derecesi değişiklik gösterebilir. Kurabiyeleri, hafif bir renk aldıklarında fırından çıkartabilirsiniz.