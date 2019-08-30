Fırında Bolonez Soslu Makarna Tarifi: Fırında Bolenez Soslu Makarna nasıl yapılır...

Bolonez soslu makarna tarifi oldukça kolaydır. Ev hanımları ve işten geldiğinde pratik bir yemek yapmak isteyen çalışan hanımlar bolonez soslu makarnayı tercih ederler. İşte en kolay bolonez soslu makarna tarifi...

MALZEMELER

1 paket rigatoni (kalem makarna)

1 çorba kaşığı kaya tuzu

Yeteri kadar su

4 çorba kaşığı zeytinyağı

8-10 adet top mozzarella

Bolonez sos için:

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

2 diş sarmısak

1 adet kereviz sapı

1 adet havuç

250 gram kıyma

3 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Bolonez sos için zeytinyağı ve tereyağını geniş bir tavaya alıp kıyılmış soğan ve sarmısağı ilave ederek soteleyin. Kıyılmış kereviz sapı, rendelenmiş havuç ilave edip karıştırın. Kıyma ekleyip, topaklanmaması için tahta kaşıkla ezerek karıştırın. Rendelenmiş domates, ve salçaları katıp karıştırın. Su ve süt ilave edip, kısık ateşte kıvam alana dek pişirin ve kenara alın. Makarnayı tuzlu suda 6 dakika haşlayıp, suyunu süzün. Küçük boy yuvarlak kelepçeli kek kalıbını yağlayıp, makarnaları dikey ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde içine yerleştirin. Üzerine bolonez sosu döküp, mozzarella peyniri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.