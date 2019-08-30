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Fırında Bolonez Soslu Makarna Tarifi: nasıl yapılır...

Ülkemizde en çok tüketilen besin maddeleri arasında makarna yer alır. Bu lezzetli makarnayı evinde yapmak isteyenler bolonez sosuyla birlikte fırında pişince harika bir lezzet haline gelen bolonez soslu makarna nasıl yapılır? sorusunu yoğun olarak arama motorlarında araştırıyor. İşte En kolay bolonez soslu makarna tarifi...

Giriş Tarihi: 31.8.2019 02:18 Güncelleme Tarihi: 31.8.2019 02:19
Fırında Bolonez Soslu Makarna Tarifi: Fırında Bolenez Soslu Makarna nasıl yapılır...

Bolonez soslu makarna tarifi oldukça kolaydır. Ev hanımları ve işten geldiğinde pratik bir yemek yapmak isteyen çalışan hanımlar bolonez soslu makarnayı tercih ederler. İşte en kolay bolonez soslu makarna tarifi...

MALZEMELER

  • 1 paket rigatoni (kalem makarna)
  • 1 çorba kaşığı kaya tuzu
  • Yeteri kadar su
  • 4 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 8-10 adet top mozzarella

Bolonez sos için:

4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan
2 diş sarmısak
1 adet kereviz sapı
1 adet havuç
250 gram kıyma
3 adet rendelenmiş domates
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çorba kaşığı domates salçası
1 su bardağı su
1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Bolonez sos için zeytinyağı ve tereyağını geniş bir tavaya alıp kıyılmış soğan ve sarmısağı ilave ederek soteleyin. Kıyılmış kereviz sapı, rendelenmiş havuç ilave edip karıştırın. Kıyma ekleyip, topaklanmaması için tahta kaşıkla ezerek karıştırın. Rendelenmiş domates, ve salçaları katıp karıştırın. Su ve süt ilave edip, kısık ateşte kıvam alana dek pişirin ve kenara alın. Makarnayı tuzlu suda 6 dakika haşlayıp, suyunu süzün. Küçük boy yuvarlak kelepçeli kek kalıbını yağlayıp, makarnaları dikey ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde içine yerleştirin. Üzerine bolonez sosu döküp, mozzarella peyniri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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