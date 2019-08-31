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tarifi..

Kısa süre içerisinde sofraya bir şeyler koymanız gerekiyor. Karnınız aç, vaktiniz az. Bu durumda en büyük kurtarıcı elbette ki makarna. Fakat makarnayı sade yemeyi kimse istemez. Domates, sarımsak ve fesleğen ile birlikte pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz , eminimiz ki favori makarna tariflerinizden bir tanesi olacak. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan tarife geçelim. Arabiata soslu makarna nasıl yapılır? İşte arabiata soslu makarna tarifi…

Giriş Tarihi: 2.9.2019 13:03
Arabiata soslu makarna tarifi..

Kısa süre içerisinde hazırlanan, hazırlaması kolay, yemesi keyifli lezzetlerin başında makarna geliyor. Hele bir de domatesli, fesleğenli ve sarımsaklı hazırlanırsa tadından yenmez. Arabiata sosu, makarna ile bir araya geldiğinde karşı konulması güç bir lezzet halini alıyor. İşte bu pratik lezzetin tarifi…

Malzemeler:

Bir çay kaşığı tuz

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Bir paket makarna

Sos malzemeleri:

İki çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı toz biber

Bir çay kaşığı karabiber

Bir adet küp şeker

On adet fesleğen yaprağı

Bir adet kurutulmuş biber

Üç yemek kaşığı zeytinyağı

Üç diş sarımsak

Bir adet soğan

Beş adet domates

Hazırlanışı:

Öncelikle işe sosumuzu hazırlayarak başlayalım.

Domatesleri yıkayıp rendeleyin.

Soğanları da minik küp şeklinde doğrayın. Sarımsakları rendeleyin.

Biberi sıcak suyun içerisinde bekletin. Hafif yumuşadıktan sonra doğrayıp fesleğenleri kıyın.

Makarna tencerenin içerisine su ekleyin. Su kaynadıktan sonra suyun içerisine zeytinyağı, markan ve tuz ilave edin.

Makarnaları haşlayın.

Bu esnada sosu hazırlamaya devam edin.

Soğanları hafifçe kavurup önceden hazırladığınız malzemeleri sosun içerisine ekleyin.

Küp şekeri de sosun içerisine ekleyip eritin ve son olarak domatesleri ekleyin.

Sos kıvam aldıktan sonra içerisine fesleğenleri ekleyin. Ardından makarnaları süzdürüp sos ile karıştırın.

Makarna tüketebileceğiniz sıcaklığa geldikten sonra tüketebilirsiniz.

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Arabiata soslu makarna tarifi..
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