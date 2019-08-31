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Bolonez soslu penne makarna tarifi!

Kısa süre içerisinde sofraya bir şeyler koymanız gerekiyor. Karnınız aç, vaktiniz az. Bu durumda en büyük kurtarıcı elbette ki makarna. Fakat makarnayı sade yemeyi kimse istemez. Kıyma, soğan ve domates ile birlikte pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz , eminimiz ki favori makarna tariflerinizden bir tanesi olacak. Üstelik hazırlayacağınız sosu markana ile karıştırmadan da tüketebilirsiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan tarife geçelim. Bolonez soslu makarna nasıl yapılır? İşte bolonez soslu makarna tarifi…

Giriş Tarihi: 2.9.2019 13:43
Bolonez soslu penne makarna tarifi!

Kısa süre içerisinde hazırlanan, hazırlaması kolay, yemesi keyifli lezzetlerin başında makarna geliyor. Hele bir de sebzeli, kıymalı, domatesli, soğanlı hazırlanırsa tadından yenmez. Tek başına yenebilecek kadar güzel bir sos olan bolonez sosu, makarna ile bir araya geldiğinde karşı konulması güç bir lezzet halini alıyor. İşte bu pratik lezzetin tarifi…

Malzemeler:

Makarna malzemeler:

Bir paket makarna

Bir çay kaşığı tuz

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Sekiz su bardağı su

Arabiata sos malzemeleri:

Bir tatlı kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı karabiber (taze çekilmiş)

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı su

Bir tatlı kaşığı domates salçası

Üç adet domates (Domateslerin tercihen orta boy olmasında fayda var.)

Bir adet orta boy havuç

Bir diş sarımsak

Bir adet kuru soğan

Dört yüz gram kıyma

İki yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Derin bir tencerenin içerisine makarnayı haşlayacağınız suyu alın. Suyun içerisine tuz ve zeytinyağını ilave ettikten sonra makarnayı haşlayın.

Makarna haşlanıp hazır olduktan sonra bolonez sosunu hazırlayacağız.

Sos için soğanları küçük küpler halinde kesin. Aynı şekilde domatesleri de küp şeklinde doğrayın.

Havuçları ve sarımsağı rendeleyin.

Sosu hazırlayacağınız tencerenin içerisinde zeytinyağını kızdırın. Ardından kuru soğanları iyice kavurun. Sırasıyla sarımsak ve havuçları tencerenin içerisine ilave edin. Karıştırarak sosun kıvam almasını sağlayın.

Kıymayı da tencerenin içerisine ilave edip kavurmaya devam edin. Ardından domates, domates salçası, karabiber, kekik ve tuzu ilave edin.

Son olarak ise su ekleyip orta ateşte bir süre kaynatın.

Makarnanın suyunu süzüp sos ile harmanladığınızda makarna hazır olmuş olacak. Dilerseniz tabakların üzerinde parmesan peyniri ekleyerek sunumuzu daha şık bir hale getirebilirsiniz.

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Bolonez soslu penne makarna tarifi!
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