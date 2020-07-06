Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yemek Tarifleri Haberleri Makarna Tarifleri Haberleri Eşsiz kıvamıyla tadını damakta bırakan makarna sosu tarifi: Mantarlı makarna sosu nasıl yapılır?

Eşsiz kıvamıyla tadını damakta bırakan : Mantarlı makarna sosu nasıl yapılır?

Makarna sıklıkla tükettiğimiz besinler arasında yer almaktadır. Makarna sosu ise makarnaya eşsiz bir lezzet katmaktadır. Makarna sosu tarifini denedikten sonra sade makarna yiyemeyeceksiniz. Eşsiz kıvamı ile makarna sosu tarifini çok seveceksiniz. Domates, biber, mantar ve sarımsak gibi malzemelerle hazırlanan makarna sosu tarifini mutlaka denemelisiniz. : Makarna sosu nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 6.7.2020 09:12 Son Güncelleme: 6.7.2020 09:12 ABONE OL
Eşsiz kıvamıyla tadını damakta bırakan makarna sosu tarifi: Mantarlı makarna sosu nasıl yapılır?

Makarna el yapımı ve hazır paket olmak üzere sıklıkla tükettiğimiz bir besin. Oldukça kolay hazırlanan makarnaya ise makarna sosu ile lezzet katabilirsiniz. Makarna sosu ile eşsiz bir lezzet alan makarnayı yedikten sonra bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz. Pratikçe hazırlayıp servis edebileceğiniz makarna sosu tarifini mutlaka denemelisiniz. Makarna sosu tarifi: Makarna sosu nasıl yapılır?

MAKARNA SOSU TARİFİ MALZEMELERİ

  • 1 çay bardağı ince dilim mantar
  • 2 orta boy domates
  • 1 orta boy yeşilbiber
  • 3 diş sarımsak
  • ½ çay kaşığı karabiber
  • ½ çay kaşığı pul biber
  • ½ çay kaşığı kekik
  • ½ çay kaşığı tuz

MAKARNA SOSU TARİFİ YAPILIŞI

  1. İlk olarak kabuğu soyulmuş domates, biber ve sarımsağı robottan geçirin.
  2. Mantarları zeytinyağında biraz kavurun.
  3. Robotta çekilmiş malzemeleri, mantarı ve baharatları tencereye alıp güzelce karıştırın.
  4. Makarnanın üzerine serpip servis edin.
  5. Mantarlı makarna sosu tarifi hazır. Afiyet olsun…

MAKARNA SOSU TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 150 gramlık bir porsiyon makarna sosu tarifi yaklaşık 90 kalori içermektedir.

Makarna nasıl yapılır? İşte kolay makarna tarifi ve hazırlanışı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Eşsiz kıvamıyla tadını damakta bırakan makarna sosu tarifi: Mantarlı makarna sosu nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA