Masterchef lazanya tarifi... Lazanya nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan lazanya yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler lazanya nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, lazanya nasıl yapılır? İşte Masterchef lazanya tarifi…

LAZANYA NASIL YAPILIR? MASTERCHEF LAZANYA TARİFİ

Lazanya Tarifi İçin Malzemeler

1 paket lazanya (yaprak hamur)

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet havuç (küp doğranmış)

400 gramorta yağlı kıyma

2 dişezilmiş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 adet rendelenmiş domates

2 adet defne yaprağı

1,5 su bardağı bezelye

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı soğuk süt

1 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

LAZANYA NASIL YAPILIR?