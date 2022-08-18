Mantı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Kolay Mantı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantık yapmak için birkaç tane temel püf nokta vardır. Lezzetli bir mantı tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, mantı nasıl yapılır ve mantı tarifinin yanında gerekli malzemeler nelerdir? Lezzetli bir mantı hamurunun sırrı esnek olmasıdır. Mantının içini doldurmak için esnek bir hamur gerekir, böylece hamurunuz çatlama veya yırtılmaya dayanıklı olacak ve içini doldurup şekillendirirken bükülecek ve genişleyecektir.

Kalınlık burada bir başka büyük faktördür. Eğer mantı hamuru çok kalınsa, köşeler (iki hamur katmanının bir araya geldiği yer) mantıların geri kalanından çok daha kalın olacaktır. Bu size hoş olmayan çiğnemesi zor ve gevrek bir doku verecek az pişmiş hamura neden olacaktır. Peki bu noktada çözüm ne? Hamurunuzun ince olduğundan emin olun. İster elle yuvarlayın ister makarna makinesi kullanın, ışığa tuttuğunuzda elinizin gölgesinin hamurun arkasına geçtiğini görmeniz gerekir. Ekstra birkaç dakika harcamak buna değer.

MANTI TARİFİ: MANTI NASIL YAPILIR?

Her bir mantı parçasını keserek oluşturmak ve içini doldurmak en eğlenceli kısımdır. Bu güzel hamuru yaptınız ve içini lezzetli bir dolgu ile doldurduğunuzda işin büyük kısmını halletmiş olacaksınız. Ancak bundan önceki adımları iyi bir şekilde uygulamanız gerek. İşte, sizin için lezzetli bir mantı tarifi…

MALZEMELER

Hamuru için:

6 su bardağı un

3 adet yumurta

İki buçuk su bardağı soğuk su

Tuz

İçi için:

200 gram kıyma

1 adet küçük boy soğan

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber

Haşlamak için:

6 su bardağı su

Tuz

Üzeri için:

3 su bardağı yoğurt

4-5 diş dövülmüş sarmısak

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tozbiber

MANTI YAPIMI

Hamuru için, unu bir kaba eleyin ve ortasını havuz şeklinde açın. Yumurtaları, suyu ve tuzu koyarak sert

Bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 4 bezeye ayırın ve yarım saat dinlenmeye bırakın. Derin bir kabın içinde kıyma, rendelenmiş soğan, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi karıştırarak iç harcı hazırlayın. Her bir bezeyi yufka büyüklüğünde açın. Yufkaları önce enine sonra boyuna küçük kare parçalar elde edecek şekilde kesin.

Kestiğiniz küçük karelerin ortasına parmağınızla kıymalı harçtan koyup, karelerin 4 köşesini birleştirerek kapatın (üçgen de yapabilirsiniz).

Mantıları tuzlu kaynar suda haşlayıp süzün. Servis tabağına alıp, üzerine sarmısaklı yoğurt dökün. Yağda kızdırılmış toz kırmızıbiber gezdirerek sıcak servis yapın.

Tüm makarna hamurları mantı hamuru olamaz, ancak bu mantı hamuru temelde herhangi bir makarna için mükemmeldir. Mantı hamuru yapmanın sırrı, geleneksel yumurta ve buğday makarna hamurundan biraz daha esneklik sağlayan hamurda hem yumurta hem de yağın kullanılmasıdır. Bu pişirme işlemi sırasında hazır mantı hamuru da işinizi kolaylaştırabilir.