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Bulgurla yapılabilecek nefis bir tarif: hem yapımı kolay hem de leziz tarifi sizlere sunuyoruz. Peki Elma raitalı bulgur nasıl yapılır? Elma raitalı bulgur yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte en güzel Elma raitalı bulgur

Giriş Tarihi: 12.12.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 17:09
Elma raitalı bulgur tarifi

MALZEMELER

2 bardak kaynar su (bulguru ıslamak için) 1 bardak köftelik bulgur

1 adet kabak (küp şeklinde doğranmış) 1/2 kâse donmuş bezelye

3-4 adet taze soğan

1/4 demet maydanoz (doğranmış)

2 çay kaşığı Meksika biberi (tohumu ayıklanmış, doğranmış)

1 çay kaşığı hardal tohumu

3 küçük yeşil elma

(çekirdeği çıkarılmış ve kabaca kıyılmış) 1 kâse sade yağsız yoğurt 1/4 çay kaşığı toz kırmızıbiber Tuz

HAZIRLANIŞI

Büyük bir kaba koyduğunuz bulgurun üzerine kaynar suyu dökün. 30 dakika bekletip süzün. Başka bir oval kapta kabağı, bezelyeyi, maydanozu, taze soğanı, Meksika biberini ve tuzu bulgurla birlikte yavaşça karıştırın. Küçük bir tavada, orta sıcaklıkta hardal tohumunu, tohumlar çatlayana kadar 4-5 dakika kızartın, daha sonra ocaktan alıp soğutun. Küçük bir kapta elmayı, yoğurdu, hardal tohumunu, kırmızıbiberi ve tuzu güzelce karıştırın. Hazırladığınız bulgur ve elmalı karışımı buzdolabında ayrı ayrı soğutun. Bulguru eşit olarak hafif çukur tabaklara paylaştırın. Üzerine hazırladığınız elmalı karışımdan koyarak soğuk olarak servis edin.

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Elma raitalı bulgur tarifi
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