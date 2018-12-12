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Etli bulgur pilavı tarifi

Bulgurla yapılabilecek nefis bir tarif: Etli bulgur pilavı hem yapımı kolay hem de leziz tarifi sizlere sunuyoruz. Peki Etli bulgur pilavı nasıl yapılır? Etli bulgur pilavı yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte en güzel Etli bulgur pilavı tarifi

Giriş Tarihi: 12.12.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 16:53
Etli bulgur pilavı tarifi

MALZEMELER :

1 su bardağı başbaşı bulgur

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 adet kuru erik (küp küp doğranmış)

6 adet arpacık soğan

100 g yağsız kuzu kuşbaşı et (yarı haşlanmış)

1/4 adet kırmızı kapya biber (küp küp doğranmış)

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı kaynar su

HAZIRLANIŞ :

Yayvan bir tencereye zeytinyağı ve tereyağını koyun. Eriyince arpacık soğanları ilave edin. Kısık ateşte 1-2 dakika çevirin. Üzerine küp küp doğranan kapya biberleri ilave edin.Yarı haşlanmış etleri ekleyerek 2 dakika kavurun. Küp küp doğranan kuru erikleri ilave edin. Ardından başbaşı bulgur, tuz ve kaynar suyu bekletmeden ekleyin, isteğe göre karabiber ilave edilebilir. Kısık ateşte 15 dakika bulgurlar göz göz olana kadar pişmeye bırakın. Bulgur pilavınızı 20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Etli bulgur pilavı tarifi
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