Etli bulgur pilavı tarifi

MALZEMELER :
1 su bardağı başbaşı bulgur
1 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet kuru erik (küp küp doğranmış)
6 adet arpacık soğan
100 g yağsız kuzu kuşbaşı et (yarı haşlanmış)
1/4 adet kırmızı kapya biber (küp küp doğranmış)
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
2 su bardağı kaynar su
HAZIRLANIŞ :
Yayvan bir tencereye zeytinyağı ve tereyağını koyun. Eriyince arpacık soğanları ilave edin. Kısık ateşte 1-2 dakika çevirin. Üzerine küp küp doğranan kapya biberleri ilave edin.Yarı haşlanmış etleri ekleyerek 2 dakika kavurun. Küp küp doğranan kuru erikleri ilave edin. Ardından başbaşı bulgur, tuz ve kaynar suyu bekletmeden ekleyin, isteğe göre karabiber ilave edilebilir. Kısık ateşte 15 dakika bulgurlar göz göz olana kadar pişmeye bırakın. Bulgur pilavınızı 20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.