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Mantarlı bulgur pilavı tarifi

Bulgurla yapılabilecek nefis bir tarif: Mantarlı bulgur pilavı hem yapımı kolay hem de leziz tarifi sizlere sunuyoruz. Peki Mantarlı bulgur pilavı nasıl yapılır? Mantarlı bulgur pilavı yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte en güzel Mantarlı bulgur pilavı

Giriş Tarihi: 12.12.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 17:00
Mantarlı bulgur pilavı tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı başbaşı bulgur

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet mantar

1 adet orta boy kuru soğan

1/4 adet kırmızı kapya biber (küp küp doğranmış)

1 adet yeşil dolmalık biber (küp küp doğranmış)

1 tutam dereotu (ince kıyılmış) 1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı kaynar su

HAZIRLANIŞI

Yayvan bir tencereye zeytinyağını ve tereyağını koyun. Eriyince soğanı, kırmızı kapya biberi ve yeşil dolmalık biberi ekleyerek soteleyin. Ardından başbaşı bulguru ekleyin. Üzerine tuzu ve haşlanmış mantarları ilave edin.

Kaynar suyu da ekleyerek kısık ateşte 15 dakika bulgurlar göz göz olana kadar pişmeye bırakın. Bulgur pilavınızı 20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Mantarlı bulgur pilavı tarifi
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