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Bulgurla yapılabilecek nefis bir tarif: hem yapımı kolay hem de leziz tarifi sizlere sunuyoruz. Peki Nohutlu ve mercimekli bulgur pilavı nasıl yapılır? Nohutlu ve mercimekli bulgur pilavı yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte en güzel Nohutlu ve mercimekli bulgur pilavı

Giriş Tarihi: 12.12.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 17:23
Nohutlu ve mercimekli bulgur pilavı tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı başbaşı bulgur

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük boy kuru soğan (ince doğranmış)

1/3 çay bardağı nohut (önceden haşlanmış)

1/2 çay bardağı yeşil mercimek (önceden haşlanmış)

1/4 adet kırmızı kapya biber (küp küp doğranmış)

1 çay kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı pulbiber 1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı kaynar su

HAZIRLANIŞI

Yayvan bir tencereye zeytinyağını ve tereyağını koyun. Eriyince soğanları ilave edip hafif pembeleşene kadar kavurun. Küp küp doğranan kırmızı kapya biberleri ilave edip 1 dakika daha kavurun. Ardından biber salçası ve bulguru da ilave ettikten sonra 1 dakika daha çevirin. Kavurduktan sonra haşlanmış nohut ve yeşil mercimeği ilave edin. Pulbiberi, karabiberi, tuzu ve kaynar suyu ekleyerek kısık ateşte 15dakika bulgurlar göz-göz olana kadar pişmeye bırakın. Bulgur pilavınızı 20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Nohutlu ve mercimekli bulgur pilavı tarifi
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