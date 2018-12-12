Nohutlu ve mercimekli bulgur pilavı tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı başbaşı bulgur

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük boy kuru soğan (ince doğranmış)

1/3 çay bardağı nohut (önceden haşlanmış)

1/2 çay bardağı yeşil mercimek (önceden haşlanmış)

1/4 adet kırmızı kapya biber (küp küp doğranmış)

1 çay kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı pulbiber 1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı kaynar su

HAZIRLANIŞI

Yayvan bir tencereye zeytinyağını ve tereyağını koyun. Eriyince soğanları ilave edip hafif pembeleşene kadar kavurun. Küp küp doğranan kırmızı kapya biberleri ilave edip 1 dakika daha kavurun. Ardından biber salçası ve bulguru da ilave ettikten sonra 1 dakika daha çevirin. Kavurduktan sonra haşlanmış nohut ve yeşil mercimeği ilave edin. Pulbiberi, karabiberi, tuzu ve kaynar suyu ekleyerek kısık ateşte 15dakika bulgurlar göz-göz olana kadar pişmeye bırakın. Bulgur pilavınızı 20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.