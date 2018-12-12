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Bulgurla yapılabilecek nefis bir tarif: hem yapımı kolay hem de leziz tarifi sizlere sunuyoruz. Peki Tavuklu bulgur pilavı nasıl yapılır? Tavuklu bulgur pilavı yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte en güzel Tavuklu bulgur pilavı

Giriş Tarihi: 12.12.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 17:23
Tavuklu bulgur pilavı tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı başbaşı bulgur

2 yemek kaşığı zeytinyağı

100 g piliç göğsü (kuşbaşı doğranmış) 4 adet taze yeşil soğan (ince kıyılmış)

3adet kuru kayısı

(minik küpler halinde doğranmış)

1 tatlı kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı kaynar su

HAZIRLANIŞI

Yayvan bir tencereye zeytinyağını ve tereyağını koyun. Eriyince kuşbaşı şeklinde doğranmış tavukları ilave ederek kısık ateşte 3 dakika soteleyin. ince kıyılmış soğanı ve minik küpler halinde doğranmış kayısıları ilave edin. 3 dakika daha soteleyin. Ardından başbaşı bulguru, tuzu, karabiberi ve kaynar suyu ilave ederek kısık ateşte 15 dakika bulgurlar göz göz olana kadar pişmeye bırakın. Bulgur pilavınızı 20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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Tavuklu bulgur pilavı tarifi
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