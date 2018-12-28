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Kahramanmaraş yöresine ait nefis bir lezzet: ! Hem leziz hem de pratik acem pilavı tarifini sizlere sunuyoruz. Peki acem pilavı nasıl yapılır? Acem pilavı yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 17:36
Acem pilavı tarifi

ACEM PİLAVI TARİFİ
-1 Kg kuşbaşı kuzu eti
-2 su bardağı pirinç
-3 çorba kaşığı - 3 tatlı kaşığı tereyağı
-1 adet soğan,2 adet havuç
-3 su bardağı et suyu
-1 çay bardağı badem, tuz
-1 çay bardağı antepfıstığı

ACEM PİLAVI YAPILIŞI:
Öncelikle pirinci tuzlu ılık suda 15 dakika bekletin ve süzün. Bol suyla yıkadıktan sonra süzülmesi için bir kenara alın. 2 çorba kaşığı tereyağını eritin ve kıyılmış soğanı kavurun. Et suyunu ilave edin ve kaynayınca tuzunu ayarlayın ve pirinci katın. Tencerenin ağzı kapalı olarak, kaynayana dek harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Diğer taraftan eti 1 çorba kaşığı tereyağında kavurun. Jülyen doğranmış havuç, badem ve antepfıstığını ayrı ayrı tavalarda 1 'er tatlı kaşığı tereyağında kavurun. Servis tabağına önce pilavı alın, üzerine sırasıyla et, havuç, badem ve antepfıstığını yerleştirin. Sıcak olarak servis yapın.


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Acem pilavı tarifi
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