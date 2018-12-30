Amasya İç Pilavı tarifi! - Amasya İç Pilavı Nasıl Yapılır?

AMASYA İÇ PİLAVI MALZEMELERİ:

150 g koyun ciğeri

1 yemek kaşığı kuş üzümü (15 dakika suda bekletilmiş)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 soğan (Küp kup doğranmış şekilde)

1 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, yenibahar

AMASYA İÇ PİLAVI YAPILIŞI

Ilık suya eklediğimiz pirinçleri 14-15 dakika beklettikten sonra akan suyun altında bir kaç defa olmak üzere yıkadıktan sonra süzüyoruz. Küçük zar şeklinde doğranmış koyun çiğerlerini 2-2.5 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte kavuruyoruz.

Bir su bardağının 3'te 1 kadar sıvı yağın kalan kısmını ayrı bir tavaya dökerek küp küp doğradığımız soğanlarımızı bu tavada soğanlar yumuşayana kadar kavuruyoruz. Ardından 15 dakika suda beklettiğimiz kuş üzümlerini, fıstıklarımızı ve tuzumuzu ekleyip birkaç dakika boyunca kavuruyoruz.

Bir tencere hazırlayıp 1 buçuk bardak sıcak su ile tereyağımızı tenceremize ekliyoruz. Ardından suyun kaynamasını bekliyoruz. Suyumuz kaynadığında hazırladığımız pirincimizi, hazırladığımız soğanlı ve fıstıklı karışımı, hazırladığımız ciğerlerimizi, tuzu ve baharatlarımızı ekliyoruz. Birkaç taşım daha kaynattıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve ocağımızın altını kısıyoruz. Kısık ateşte pirinçlerin suyunu çekmesini bekliyoruz ve suyunu çekince ocaktan pilavımızı alıyoruz. 15 dakika civarında pilavımı demlendirdikten sonra servis yapabiliriz.

Afiyet olsun…