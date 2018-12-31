Özbek pilavı tarifi - Özbek pilavı nasıl yapılır?

Özbek pilavı, sofraların sevilen lezzetidir. Öyle ki birçok kişi tarafından yapımı bilinmese de bir yerde karşılaşıp tüketenlerin damağında tat bırakan bu lezzet, bir kere tadanlar tarafından hemen yapılmak istenmektedir. Bu yazımızda sizlere Özbek pilavı yapımını hazırladık. Peki, Özbek pilavı nasıl yapılır? İşte yanıtı…

Malzemeler;

1,5 kilo kuzu kuşbaşı

2 tatlı kaşığı kimyon

1 litre kaynamış su

2 çay kaşığı karabiber

Kişinin tercihine göre tuz

1 kilo pirinç

3-4 adet soğan (Büyüklüğe göre değişkenlik gösterir.)

Bir buçuk kilo civarında kibrit çöpü kadar havuç

1 su bardağının yarısı kadar zeytinyağı

1 su bardağının yarısı kadar Ayçiçek yağı

2 baş sarımsak

1.5 kilo doğanmış havuç

Yapılışı

Önce zeytinyağı ve ayçiçek yağını iyice kızdırın. Etleri yağa koyun. Hafif ateşte etlerin önce suyunu yavaşça bırakması sonra da çekmesini bekleyin (yaklaşık 20 dakika). Doğranmış soğan, sarımsak ve havuçları koyun. Kimyon ve karabiberin 2/3'ünü ekleyin. Havucun diriliği kaybolup, etle iyice kaynaşıncaya kadar hafif ateşte pişirin. Bu arada pilavlık pirinci iyice yıkayın ve soğuk suda 15-20 dakika bekletin. 1 litre kaynar suyun üzerine süzülmüş pirinci koyun. Kalan baharatları ekleyin. Suyunu çekince karıştırın. Pilavı malzemelerin üzerine koyun ve 25 dakika en kısık ateşte pişirin. 2 dakika dinlendirip, büyük bir tabak ya da tepsiye ters çevirin (pilav altta malzemeler üstte kalır).