Hamsili pilav tarifi

HAMSİLİ PİLAV MALZEMESİ:

-1 kg hamsi

-4 adet büyük boy soğan

-Yarım çay bardağı zeytinyağı

-Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

-Yarım çay bardağı kuş üzümü

-2 su bardağı pirinç

-3 su bardağı sıcak su

-Yarım demet dereotu

-Tuz, yenibahar, nane

HAMSİLİ PİLAV YAPILIŞI:

Hamsiyi ayıklayın ve kılçıklarını çıkarın. Bol su ile yıkayın ve süzün. Hamsilerin bir kısmını orta boy bir fırın kabına dibini ve kenarlarını kaplayacak şekilde yerleştirin. Bir tencereye aldığınız zeytinyağında dolmalık fıstığı kavurun. Kuş üzümü, yıkanıp süzülmüş pirinç, kıyılmış dereotu, tuz, yenibahar ve naneyi ilave edip karıştırın. Suyunu katın ve önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra 10 dakika dinlendirin ve daha sonra tencereye dizdiğiniz hamsinin ortasına boşaltın. Pilavın üzerini kalan hamsi ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.