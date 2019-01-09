Değirmen pilavı tarifi

DEĞİRMEN PİLAV İÇİN MALZEMELER

-Siyez Bulguru 1 Su bardağı

-Pilavlık Bulgur 1 Çay bardağı

-Domates 2 Adet

-Yeşil Sivri Biber 3 Adet

-Tuz & Karabiber 1 Çay bardağı

-Pul Biber 1 Tatlı kaşığı

-Domates Salçası 1 Yemek kaşığı (Ev yapımı]

-Biber Salçası 1 Yemek kaşığı (Ev yapımı)

-Sarımsak 1 Diş

-Tereyağı 3 Yemek kaşığı

DEĞİRMEN PİLAV YAPILIŞI:

Bulgur yıkanır ve durulamaya bırakılır. Kuru soğan, biber ve domatesler ince kıyım doğranır. Domateslerin kabuğu soyulur. Derin bir tavaya tereyağı eklenir. Soğan biber ve domatesler rengini kaybetmeyecek kadar kısa süre sotelenir. Salça ve baharatlar, tuz dahil eklenir. Bir süre daha sotelendikten sonra bulgurlar eklenir. Tamamı karıştırılıp biraz daha sotelendikten sonra yeteri kadar sıcak su eklenir ve kısık ateşte suyunu çekene kadar bekletilir. Bu işlem bitince tencerede ağzı kapalı şekilde 15 dakika kadar dinlendirilir.

Not :Bu ve benzeri pilavlarda çok az sulu olmalıdır. Su miktarı ayarlanırken bulgurun maksimum şişme seviyesi hesaplanmalıdır.