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Hasbelî aş "müceddere" tarifi

Yeşil mercimek ile yapılabilecek nefis bir tarif: Hasbelî aş "müceddere" hem yapımı kolay hem de leziz tarifi sizlere sunuyoruz. Peki Hasbelî aş "müceddere" yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte en güzel

Giriş Tarihi: 9.1.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 17:49
Hasbelî aş müceddere tarifi

HASBELî AŞ "MÜCEDDERE" MALZEMELER:

-Pilavlık Bulgur 1 Su bardağı

-Firik Buğdayı 1 Çay bardağı

-Yeşil mercimek 1 Çay bardağı

-Tereyağı 5 Yemek kaşığı

-Tuz 1 Çay kaşığı

HASBELî AŞ "MÜCEDDERE" HAZIRLANIŞI:

Mercimek önceden ıslatılmış ve iyice yıkanmış olarak haşlanır. Buğday ve firik yıkanır. Derin bir tavada 3 kaşık tereyağı eritilir. Bulgur ve firik eklenir ve çok az kavrulur. Haşlanan mercimek kendi suyu ile kavrulan bulgur ve buğdayın içine ilave edilir. Kısık ateşte iyice çekinceye kadar beklenir. Altı kapanır ve 15 dakika dinlenmeye bırakılır. Ayrı bir sahanda kalan 2 kaşık tereyağı kızdırılır, pilavın üzerine eklenir ve karıştırılır. Piştiği sıcaklığıyla servis edilir.

Not :

Bu ve benzeri pilavlarda önceden eklenen tereyağı kadar sonradan eritilerek ilave edilen tereyağı lezzetim daha ileri seviyeye taşır.

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Hasbelî aş "müceddere" tarifi
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