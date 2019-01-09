Kemmuni biberli aş "kimyonlu biberli pilav” tarifi

KEMMUNİ BİBERLİ AŞ "KİMYONLU BİBERLİ PİLAV" MALZEMELER:

-Aşurelik Buğday 1 Su bardağı

-Kapya Kırmızı Biber 1 Adet

-Yeşil Köy Biberi 3 Adet

-Kuru Soğan Yarım

-Domates Salçası 1,5 Yemek kaşığı [Ev yapımı)

-Biber Salçası 1 Yemek Kaşığı (Ev yapımı)

-Kimyon 2 Çay Kaşığı

-Tereyağı 2 Yemek Kaşığı

-Tuz & Karabiber 1 Çay Kaşığı

-Nohut Yarım Çay Bardağı

-Pul Biber 2 Çay kaşığı

KEMMUNİ BİBERLİ AŞ "KİMYONLU BİBERLİ PİLAV" HAZIRLANIŞI:

Buğday ve nohut akşamdan ıslanır ve haşlanır. Kırmızı kapya ve köy biberi zar kalınlığında doğranır. Derin bir tavada soğan ve biberler sotelenir. Domates ve biber salçası eklenir bir süre daha sotelenir. Baharatlar eklenir üzerine buğday ve nohut eklenir. Salça ile özleşene kadar karıştırılır. Az su ilavesi ile kısık ateşte dinlenmeye bırakılır. Sulu bir pilav olduğu için nemli olması gerekli.

Not :Buğday kısık ateşte ve üzeri kapalı bir kapta daha güzel haşlanır. Arada kontrol edip su takviyesi gerekebilir.