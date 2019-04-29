Firik pilavı nedir? Firik pilavı nasıl yapılır?

Firik, yüksek miktarda lif içermesinden dolayı sağlık açısından çok faydalı bir besindir. Özellikle diyet yapanlar için sıkça önerilen Firik aynı zamanda lezzetli bir besindir. Yemek sonrasında rahatsızlık yaşamamanızı sağlayan firik, aynı zamanda sinir sisteminin daha hızlı çalışmasına neden olur. Vitamin açısından oldukça zengin olan bu besin B vitamini eksikliğini tamamlar ve çocukların gelişim çağında almaları gereken B vitamini takviyesinin yapılmasına yardımcı olur. Diyabet hastalarının da tercihi olan firik, aynı zamanda diyabet tedavisinde de kullanılır. Demir eksikliğinin de taviyesi olabilen firik vücudun demir ihtiyacını kolaylıkla karşılar.

FİRİK PİLAVI İÇİN MALZEMELER;

- 500 gr. kuzu kuşbaşı

- 1 adet kuru soğan

- 250 gr. firik

- 250 gr. pilavlık bulgur

- 4 su bardağı sıcak su

- 150 gr. tereyağı

- 1 su bardağı haşlanmış nohut

- 1 çorba kaşığı biber salçası

- Tuz, karabiber

Firik pilavının yapılışı;

Öncelikle kuşbaşı doğranmış etleri tencereye alın, etler suyunu salıp çekinceye kadar kavurun. Ardından küp küp doğranmış doğanları ete ekleyip beraber kavurun. Salça, tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırmaya devam edin. Bir süre et, soğan ve baharatları karıştırıp harmanladıktan sonra 4 su bardağı sıcak suyu ilave edip bir süre kaynatın. Arından daha önceden haşlamış olduğunuz nohudu ekleyin. Nohutları da etlerle karıştırdıktan sonra firik ve pilavlık bulguru ekleyip suyunu çekinceye kadar pişirin. Pişme işlemi gerçekleştikten sonra tencereyi ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.

Başka bir tava veya tencerede tereyağını kızdırın. Erimiş tereyağına karabiber ekleyin ve dinlenmiş olan pilavınızın üzerine ekleyin. Eklediğiniz tereyağı ve karabiberden sonra pilavınızı yavaş yavaş karıştırın. Karıştırma işlemi bittikten sonra 5-10 dakika tekrar dinlenmeye bırakın ve ardından servis edebilirsiniz.