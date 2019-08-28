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Fırında tavuklu pilav tarifi: Fırında tavuklu pilav nasıl yapılır?

Şüphesiz ki pek çok yemek içerisinde en lezzetlilerinden biri fırında tavuklu pilavdır. Bu leziz yemeği yapmak ve evinde sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, fırında tavuklu pilav tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunu yoğun olarak araştırmayı sürüdürüyor. Peki, fırında tavuklu pilav tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 29.8.2019 02:17 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 02:18
Fırında tavuklu pilav tarifi: Fırında tavuklu pilav nasıl yapılır?

Evinde yeni lezzetler denemek ve hızlı ve kolay şekilde hazırlanmasını isteyenler sizleri haberimize davet ediyoruz. Fırında tavuklu pilav tarifiyle siz ve sevdikleriniz lezzet dolu anlar geçireceksiniz. Bu en enfes yemeği evinde yapmak isteyenler arama motorlarında yoğun olarak fırında tavuklu pilav tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte fırında tavuklu pilav tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

  • 6 adet derisi alınmış tavuk baget
  • 2 su bardağı baldo pirinç
  • 1 adet defne yaprağı
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 4 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 7-8 adet kuru erik
  • 50 gram kuru üzüm
  • 2 su bardağı tavuk suyu
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Tavuk bagetleri tencereye alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar su koyun. Defne yaprağı ve tuz ilave edip haşlayın. Suyunu süzdürüp bir kenara ayırın. Ayrı bir yerde pirinci ılık tuzlu suda 30 dakika dinlendirin. Daha sonra suyunu süzdürüp tencereye alın ve tereyağı zeytinyağı karışımında şeffaflaşana dek kavurun. Orta boy kelepçeli kalıbın altına tavuk butlarını yerleştirip, kuru erik ve kuru üzümleri serpiştirin. Üzerine pirinci koyup bastırın. Pirincin üzerini geçmeyecek kadar tavuk suyu ilave edip, kimyon, tarçın ve karabiber serpiştirin. Harmanlayıp, üzerini kapatın ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45 dakika pişirin.

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Fırında tavuklu pilav tarifi: Fırında tavuklu pilav nasıl yapılır?
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