Perde pilavı nasıl yapılır? Perde pilavı tarifi...

Malzemeler



Pilavın içi için:

- 1 kase pirinç

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 2 kase tavuk suyu

- 2 adet tavuk budu

- Kuş üzümü, karabiber, tuz

Hamuru için:

- 2 adet yumurta

- 4 yemek kaşığı yoğurt

- 100gr margarin

- 1 paket kabartma tozu

- Tuz

- Aldığı kadar un

Perde pilavının yapılışı

Öncelikle tavuk butlarını haşlayın, sonra tavuk suyu ile pilavın yapımına başlayın. Margarini pilav tenceresinde eritin ve yıkayıp suyunu iyice süzdüğünün pirinçleri yağda 3-4 dakika kadar kavurun. Haşlanan tavukların suyundan 2 kasesini pirinçlerin üzerine ekleyin, yarım yemek kaşığı da tuz ekleyerek kapağını kapatın. Pilav tam olarak pişmeden, hala diriyken ocaktan alın. Ardından didiklediğiniz tavukları, kuş üzümünü ve karabiberi pilav ile iyice harmanlayın.

Hamurun yapımı:

Tüm malzemeleri karıştırarak hamuru yoğurun. Hamuru biri küçük biri büyük iki parçaya ayırın. Büyük olanı ince açıp kabın tabanına, kenarları da kapatacak şekilde güzelce yerleştirin. İçine pilavı boşaltın. Hamurun küçük parçasını da aynı şekilde açıp pilavın üzerine kapatın. 200 derece ısıtılmış fırında perde pilavını kızarana kadar pişirin. Ters çevirip servis yapın.

Afiyet olsun...