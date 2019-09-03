Ekşili pilav tarifi: Ekşili pilav nasıl yapılır?

Evinde yeni lezzetler denemek ve hızlı ve kolay şekilde hazırlanmasını isteyenler sizleri haberimize davet ediyoruz. Ekşili pilav tarifiyle siz ve sevdikleriniz lezzet dolu anlar geçireceksiniz. Bu en enfes yemeği evinde yapmak isteyenler arama motorlarında yoğun olarak ekşili pilav tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ekşili pilav tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

5 demet labada

2 su bardağı bulgur

2 çorba kaşığı zeytinyağı

3 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

2 adet köy biberi

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

1 adet domates

1 çay kaşığı karabiber

Yeteri kadar su

Tuz

YAPILIŞI

Labadayı ?temizleyip ince kıyın ve kenara alın. Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp kızdırın. İçine ince doğranmış soğan ve biber ekleyip kavurun. Sebzelerin rengi değiş- meye başlayınca küp doğranmış domatesi ekleyip kavurmaya devam edin. 3-4 dakika kavurduktan sonra salçaları katın. Ardından labadayı ekleyip yumuşayana dek ka- vurun. Bulguru katıp malzemenin üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su katın. Karabiber ekleyip kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak piş- meye bırakın. Suyunu tamamen çekene dek pişirip ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu sererek 10 dakika demlendirdik- ten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu tarife ebegümeci, hindiba, enginar gibi malzemeleri de ekleyebilirsiniz.