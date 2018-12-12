Kırmızı pancarlı bulgur salatası tarifi

MALZEMELER

Pancarları pişirmek için:

10 adet kırmızı pancar 10 diş sarımsak

4 yemek kaşığı Riviera zeytinyağı 10 dal taze kekik

Tuz ve karabiber

Bulgur salatası için:

1 bardak esmer pilavlık bulgur

4 adet taze soğan

10 adet kiraz (çeri) domates

1 yemek kaşığı doğranmış mercanköşk otu

150 g İzmir tulumu

6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Servisi için:

5-6 adet marul yaprağı

îirme süresi: 80 dakika / 4 kişilik

HAZIRLANIŞI

Pancarların saplarını 10 cm uzağından kesin ve bir fırça yardımıyla çok dikkatlice yıkayın. Kabuklarını çok ince soyun ve ortadan ikiye kesin. Bir fırın kabına alın ve dal kekik, diş sarımsak, Riviera zeytinyağı, tuz ve karabiberle lezzetlendirin. Pancarları içindeki diş sarımsaklarla birlikte 5 eşit miktara paylaştırın. Her bir pancar kümesini bir folyo kâğıdına, içine hiç hava almayacak şekilde sıkıca sarın. 180 dereceye ayarlanmış fırında 1 saat boyunca pancarları pişirin. Pişme işleminin sonunda folyolarını çıkarıp 20 dakika daha pancarların üzerinin kızarması için fırında pişirmeye devam edin. Bulguru, 3 bardak suda 1 saat boyunca piştiğinden emin oluncaya kadar haşlayın. Süzün ve üzerlerinden soğuk su geçirerek fazla nişastasını akıtın. Soğuyan bulguru oval bir kaba alın. Taze soğan ve domatesi doğrayın. Mercanköşk otunu da dallarından ayıklayarak doğrayın. Salataya ilave edin.

BUGÜN NELER OLDU

Tulum peynirini elinizle parçalayarak salataya ekleyin. Tuz, karabiber ve sızma zeytinyağıyla lezzetlendirin. Pişen pancarları fırından çıkarın ve soğutun. Hazırladığınız salatayı bir servis tabağına alın. Yanlarında marul yaprakları ve pancarlarla birlikte servis edin.