Kabak Mücver tarifi! Kabak Mücver nasıl yapılır?

Kabak Mücveri Kaç Kaloridir?

Orta boydaki bir adet kabak mücveri 145 kaloridir.

Malzemeler:

Yarım demet taze soğan

Yarım demet dereotu

İstersek 1 diş sarımsak

İstersek yarım demet maydanoz

Dilediğimiz herhangi bir peynir

3 kahve fincanı un

3 adet orta boy kabak

3 adet yumurta

Pul biber

Karabiber

Tuz

İstersek havuç, mısır ve kırmızı biber

Yapılış;

Kabak mücver sevilen lezzetler arasındadır. Aslında Türk halkının belli bir kesminin damak tadına uymasa da yiyenler tarafından her zaman olumlu tepki almış atıştırmalıklar arasındadır Kabak mücver, yapımı için öncelikle kabaklarımızı hazırlıyoruz. Hazırlanan kabakları rendeleyerek yanına ek olarak havuç veya biber kullanacaksak onları da onunla birlikte rendeliyoruz. Yine daha önceden hazırda bulundurduğumuz taze soğan, dereotu, maydonoz ve sarımsakları ufak parçalar halinde doğrayıp hazır hale getiriyoruz.

Kabak mücver harcımızı hazırlamak için; Yumurtaları derin bir kapta un ekleyerek pürüzsüz kıvam alana kadar çırpıyoruz. Sonrasında suyunu iyice sıktığımız kabaklarımızı, dereotumuzu, maydanozu, taze soğanımızı ve ekleyeceksek kırmızıbiber ve havucumuzu ekliyoruz. Ardından pul biber, karabiber, tuz ekleyerek harcımızı kıvamı pürüzsüzleşene kadar karıştırıyoruz.

Daha sonra sıvı yağ ile birlikte tavımızı ıslatıp iki tarafı güzel şekilde kızarmaya bırakıyoruz. Kızarma bittikten sonra yemeğe hazırdır.

Afiyet olsun…