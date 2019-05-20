Evde yoğurt nasıl yapılır? Ev yapımı yoğurdun faydaları nelerdir?

Ev yapımı yoğurt için malzemeler:

- 1 kg süt (günlük süt)

- 1 yemek kaşığı ev yoğurdu (tepeleme)

- Cam kâse veya toprak çömlek

- Büyük bir sofra bezi (pamuklu)

Ev yapımı yoğurt yapılışı:

Önce Sütü bir tencereye koyun ve güzelce kaynatın. Daha sonra ateşi söndürün ve sütün hafif soğumasını bekleyin. Sütün sıcaklığı serçeparmağının dayanma derecesine geldiği zaman cam bir kâse veya toprak bir çömleğe boşaltın ve içine bir yemek kaşığı yoğurdu koyup tahta bir kaşık yardımıyla süte karıştırın. Üzerine cam veya porselen bir kapak kapatın. Kalın bir bez örtüye sarıp, oda sıcaklığında 6-8 saat kadar bekletin. Daha sonra mayalanan yoğurdu buzdolabına koyun ve arzu ettiğiniz zaman servis edin.

Not:

Açık süt, güvenilir mandıralardan veya günlük taze süt satan şarküterilerden alınabilir. Eğer bulunamazsa günlük pastörize süt (cam şişede) kullanılabilir. Mayalamak için ev yoğurdunuz yoksa bir kereye mahsus çömlekte satılan yoğurtlardan kullanabilirsiniz. Daha sonra evde mayaladığınız yoğurttan, bir sonraki yoğurdunuzu mayalayabilmek için mutlaka 'mayalık yoğurt' ayırın. Yoğurt, Karatay Mutfağı'nın olmazsa olmazlarındandır. Önemli bir probiyotik gıdadır, sindirim enzimlerinin düzenli çalışması ve bağırsaklardaki faydalı mikropların üremesi adına çok etkilidir. Yani buzdolabınızdan eksik olmamalıdır.

Ev yapımı yoğurdun faydaları nelerdir?

Ev yapımı yoğurt hazımsızlığa iyi gelir

Evde yapılan yoğurtlar katkı maddesi bulundurmadığından hazır yoğurtlara göre daha yüksek oranda probiyotik içerir. Bu bakteriler bağırsak dostudur, besin emilimi yapısı korunarak kabızlık, ishal ve hazımsızlık gibi sorunlar ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Tansiyonu düzenler

Düzenli yoğurt tüketmek yüksek tansiyon riskini azaltmaktadır. Düzenli olarak ev yoğurdu tüketen bireylerde tansiyon sıkıntısının ortadan kalkmasına yardımcı olduğu bilinmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Yoğurdun vücuttaki etkisi çok büyüktür. Ev yapımı yoğurt da vücudu enfeksiyonlara karşı korumaktadır. Ev yapımı yoğurt, bağışıklık sistemini destekleyen ve hastalıklarla savaşan hücrelerin artmasını sağlamaktadır.

Ev yağımı yoğurt kolesterolü düzenler

Ev yoğurdu kaymaksız olarak tüketildiğinde kolesterolün düşmesine sebep olmaktadır. Aynı zamanda fazla yağın vücuttan atılmasını da sağlamaktadır.

Kilo vermeye yardımcı olur

Ev yapımı yoğurt, içinde hiçbir katkı maddesi bulundurmadığından dolayı kilo vermek isteyenlerin tercihi olmuştur. Sağlıklı beslenme veya diyetlerde tüketildiğinde yağ yakımını hızlandıran ev yapımı yoğurt aynı zamanda sindirim sistemine de yardımcı olmaktadır.