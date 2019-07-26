Yunan salatası nasıl yapılır? İşte en güzel Yunan salatası tarifi!

Yunan salatası ve salatanın diğer çeşitleri hemen hemen herkesin damak zevkine uygundur. Herkesin tüketebileceği ve besin değeri yüksek, vitamin deposu olan Yunan salatası nasıl yapılır? En güzel Yunan salatası tarifi burada!

YUNAN SALATASI TARİFİ

2 Kişilik Yunan Salatası Tarifi

Yunan Salatası Tarifi İçin Malzemeler

10 adet cherry domates

2 adet salatalık

1 adet kırmızı soğan

1/2 adet yedikule marulu

1/4 adet kıvırcık marul

1 adet kapya biber

1 adet limonun suyu

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

2 dilim beyaz peynir(küp doğranmış)

Yunan Salatası Tarifi Nasıl Yapılır?

Cherry domatesleri ikiye bölün, salatalıkları dilimleyin. Kapya biberleri de salatalıklara uygun olarak dilimleyin. Kırmızı soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Marulları da çatala gelecek büyüklükte doğrayın. Zeytinyağı, limon, tuz ve kekiği bir kapta çırparak karıştırın. Servis edeceğiniz salata kasesinin içerisine önce marulları, üzerine kırmızı soğan, salatalık, cherry domatesl, kapya biber, siyah zeytin ve beyaz peynirleri de güzelce dizdikten sonra hazırladığınız sosu üzerine gezdirin. Sevdiklerinizle afiyetle tüketin.