Makarna Salatası nasıl yapılır? Makarna Salatası tarifi

Özellikle yaz aylarında olmamızdan dolayı akşam yemeklerinde bizi şişirmeyecek daha hafif bir şeyler sofrada arıyoruz. Bu nokta da zeytinyağlılar ve salatalar imdadımıza yetişiyor. Peki, daha önce makarna salatası yaptınız mı? Eşsiz lezzeti bulunan bu yiyecek türünü salata ile harmanlayarak oldukça lezzetli bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz. İşte Makarna salatası tarifi…

MAKARNA SALATASI NASIL YAPILIR? MAKARNA SALATASI TARİFİ

Gerekli olan malzemeler;

Makarna salatasında yoğurt olmazsa olmazdır. Bu sebepten dolayı 2 bardak yoğurt eklemeniz gerekmektedir.

1 demet dereotu

1 su bardağı kadar bezelye

4-5 diş sarımsak

2 adet havucu kabuklarını rendeledikten sonra bezelye ve mısırla harmanlanacak

Yarım paket makarna

10 adet turşu

Hazırlanışı

Büyük bir tencereye yeterince su , tuz ve çok az sıvı yağ koyarak kaynatalım.

Kaynayan suyumuza makarnaları salalım. Karıştırarak hafif diri kalacak şekilde pişirelim.

Haşlanan makarnaları çeşme altında yıkayıp süzelim.

Sarımsaklarımızı dövüp yoğurdumuza ekleyelim. Mayonezi de ilave edip karıştıralım.

Geniş bir salata servis tabağımıza süzülen makarnamızı alalım.

Dere otumuzu incecik kıyalım ve makarnanın üzerine dökelim. Kornişon turşuları küçük doğrayıp ilave edelim.

Havucumuzu kabuklarını kazıyıp rendeleyelim, bezelye ve mısırları da katıp hepsini karıştıralım.

En son sarımsaklı yoğurdumuzuda ekleyip şık bir sunum yapalım. Üzerini süsleyelim.

Arzu ederseniz kokteyl zeytinde kullanabilirsiniz. İsterseniz havucu haşlayıp küp küp doğrayabilirsiniz.