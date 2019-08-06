Etli ve etsiz çiğköfte nasıl yapılır? En güzel çiğköfte tarifleri..

En iştah açıcı yemeklerden biri olan çiğköfte herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Hem etlisi hem etsizi bulunan çiğköfte hem ana yemek olarak hem de meze olarak yenilebilir. Lezzet bakımından soslu ve baharatlı olması ayrıca tadılması gereken lezzetler arasına girmiştir. Buna göre; etli ve etsiz çiğköfte nasıl yapılır?

Etli Çiğ Köfte Tarifi İçin Malzemeler

400 gram ince bulgur(esmer, çiğ köftelik)

250 gram dana nuar kıyma(4 kez çekilmiş)

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı acı kırmızı pul biber(isot)

2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

3 adet rendelenmiş domates

1/2 demet maydanoz

1/2 demet taze soğan

2 tatlı kaşığı kimyon

2 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tuz

1 adet marul

2 adet limon

1/2 demet taze nane

1 kasebuz

Etli Çiğ Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?

Derin bir tepside ince kıyılmış soğanlar, ezilmiş sarımsağı genişçe bir tepsiye alın. Salçalar ve tuz hafifçe yoğurulur. Üzerine baharatlar ilave edilir. Karışıma azar azar ince bulgur yedirilir ve bu esnada rendelenmiş domatesin üçte biri ve iki, üç parça buz eklenir. Bulgurlar hafif yumuşayıp kıvam alana kadar yoğurma işlemi devam eder gerektiğinde buz eklenebilir. Bulgur karışımı hazır olunca kıyma tepsiye alınır ve kıvamlanması adına buzla yoğurulur. Kıyma, sonrasında bulgur karışımına yoğurarak yedirilir. Bu esnada domatesin kalan yarısı da eklenir. Kıvamı yumuşayan harca ince kıyılmış taze soğan, maydanoz, kimyon, karabiber ve kalan domates rendesi eklenir ve fazla sert yoğurmadan karıştırılır. Kıvamını ayarlamak için arada buz ya da buzlu su kullanılabilir. Tepsi çevrildiğinde düşmeyecek bir hal oluncaya kadar yoğurulur. Harçtan köfte büyüklüğünde parçalara koparılıp parmaklarla sıkılarak şekil verilir. Marul yaprakları, taze nane ve limon dilimleri ile servis edilir. Afiyet olsun.

Etsiz Çiğ Köfte Tarifi İçin Malzemeler

2,5 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet limon suyu

Etsiz Çiğ Köfte Tarifinin Püf Noktası

Robottan geçirirken tüm malzemelerin birbiriyle harmanlanması için robotunuzu ara ara durdurup bıçaklara yapışan malzemeleri temizleyerek çalıştırmaya devam edin. Kıvamı çok koyu olursa zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Acılık ve ekşilik seviyesini de damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz. İçine koyacağınız soğanın suyu mutlaka öncesinde sıkın.

Etsiz Çiğ Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?

Bulguru bir kaba alın ve üzerine sıcak su dökerek suyunu çekip şişene kadar bekletin. Rendelenmiş soğanı bir tülbentin üzerine alın fazla suyu sıkın. Mutfak robotunuzun içerisine tüm çiğ köfte malzemelerini koyun ve azar azar çekmeye başlayın. Arada bir açıp spatulayla yapışan malzemeleri içe doğru iterek daha hızlı çalışmasına yardımcı olun. Tüm malzemeler güzelce harmanladığından harcı bir kabın içerisine aktarın. Çiğ köfte harcınızdan elinizle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekillendirin. Ardından yeşilliklerle servis edin. Afiyetler olsun!

Etsiz Çiğ Köfte Tarifinin Servis Önerisi

Yanında marul, maydanoz gibi yeşillikler, söğüş salatalık, domates, turşu ile servis edebilirsiniz.