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Cevizli semizotu salatası tarifi

Semizotu mevsimi geldiğinde, taze semizotları ile bol cevizli ve peynirli bir salata hazırlamadan olmaz. Hele ki bahçeden toplanmış yabani semizotlarındaki lezzet hiçbir sebzede yok. Bahçe domatesleri ile hazırlanacak bol ekşili salatası, bol domatesli bulgurlu yemeği… Bir çok yemeğe ve salataya eşsiz bir tat veren semizotu, bazen kalabalık sofraların mezelerinde, bazen de bir ana öğünde kendine yer bulabilir. Biz bu yazıda ceviz soslu semizotu salatasının tarifini anlatacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan ceviz soslu semizotu salatası tarifine geçelim. Ceviz soslu semizotu salatası nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 2.9.2019 12:18
Cevizli semizotu salatası tarifi

Özellikle yoğurtla hazırlanarak tüketilen, bazı yörelerde ise kavurması yapılan semizotu ile börek dahi hazırlamak mümkün. Fakat semizotunun bize göre en çok yakıştığı yemek, şöyle bol peynirli ve cevizli bir salata.

Cevizli semizotu salatası tarifi

Malzemeler:

  • Bir bağ semizotu
  • İsteğe göre pul biber
  • Bir miktar zeytinyağı
  • Biz miktar deniz tuzu
  • Üç diş dövülmüş sarımsak
  • Yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz
  • Beş yüz gram süzme yoğurt

Hazırlanışı:

  • Semizotlarını iyice yıkayın.
  • Semizotlarını üstlerinde hiç su kalmayacak şekilde iyice kurutun.
  • Yaprakları saplardan ayırın. Salata tarifinde yalnızca semizotunun yapraklarını kullanacağız. Fakat sapları atmanıza gerek yok. Dilerseniz sapları, bulgurla birlikte zeytinyağlı bir yemeğin içerisinde kullanabilirsiniz.
  • Geniş bir kasenin içerisinde sarımsak, ceviz, tuz, yoğurdu karıştırın. Bu karışımın içerisine semizotlarını ilave edin.
  • Karışımı güzelce harmanladıktan sonra üzerine zeytinyağı ve ceviz ilave edin. İsteğe göre pul biber de eklenebilir. Cevizli semizotu salatası, afiyetle tüketilmeye hazır.
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