Cevizli semizotu salatası tarifi Semizotu mevsimi geldiğinde, taze semizotları ile bol cevizli ve peynirli bir salata hazırlamadan olmaz. Hele ki bahçeden toplanmış yabani semizotlarındaki lezzet hiçbir sebzede yok. Bahçe domatesleri ile hazırlanacak bol ekşili salatası, bol domatesli bulgurlu yemeği… Bir çok yemeğe ve salataya eşsiz bir tat veren semizotu, bazen kalabalık sofraların mezelerinde, bazen de bir ana öğünde kendine yer bulabilir. Biz bu yazıda ceviz soslu semizotu salatasının tarifini anlatacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan ceviz soslu semizotu salatası tarifine geçelim. Ceviz soslu semizotu salatası nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 2.9.2019 12:18