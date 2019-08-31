Özellikle yoğurtla hazırlanarak tüketilen, bazı yörelerde ise kavurması yapılan semizotu ile börek dahi hazırlamak mümkün. Fakat semizotunun bize göre en çok yakıştığı yemek, şöyle bol peynirli ve cevizli bir salata.
Cevizli semizotu salatası tarifi
Malzemeler:
- Bir bağ semizotu
- İsteğe göre pul biber
- Bir miktar zeytinyağı
- Biz miktar deniz tuzu
- Üç diş dövülmüş sarımsak
- Yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz
- Beş yüz gram süzme yoğurt
Hazırlanışı:
- Semizotlarını iyice yıkayın.
- Semizotlarını üstlerinde hiç su kalmayacak şekilde iyice kurutun.
- Yaprakları saplardan ayırın. Salata tarifinde yalnızca semizotunun yapraklarını kullanacağız. Fakat sapları atmanıza gerek yok. Dilerseniz sapları, bulgurla birlikte zeytinyağlı bir yemeğin içerisinde kullanabilirsiniz.
- Geniş bir kasenin içerisinde sarımsak, ceviz, tuz, yoğurdu karıştırın. Bu karışımın içerisine semizotlarını ilave edin.
- Karışımı güzelce harmanladıktan sonra üzerine zeytinyağı ve ceviz ilave edin. İsteğe göre pul biber de eklenebilir. Cevizli semizotu salatası, afiyetle tüketilmeye hazır.