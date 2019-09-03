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Evde salatalık turşusu nasıl yapılır?

Evde turşu yapmak birçok ev hanımının tercihidir. Hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı olduğundan dolayı evde turşu yapmak daha mantıklı hale gelmiştir. Sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan salatalık turşusu yapmak çok basit. İşte evde ...

Giriş Tarihi: 3.9.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 14:55
Evde salatalık turşusu nasıl yapılır?

Malzemeler

- 3 kg uzun ince taze salatalık

- 4-5 adet nohut

- 4-5 diş sarımsak

- Yarım limon

- 1 tutam maydanoz

Salatalık turşusunun suyu için:

- 1 yemek kaşığı şeker

- 3 litre su (15 su bardağı su)

- 3 yemek kaşığı kalın tuz

- Yarım türk kahvesi fincanı sirke

Salatalık turşusu tarifi

Salatalıkları önce bir suda bekletin ve güzelce yıkayınız. Limonları daire şeklinde kesin. Kavanozun içerisine salatalıkların yaklaşık yarısı kadar koyun. Üzerine nohudu, limon dilimlerini ve sarımsakların yarısını yerleştirelim. Sonra tekrar kalan salatalıkları ve kalan sarımsakları ekleyin.

Salatalık turşusunun suyu için:

Bir kaba şekeri, tuzu, sirkeyi ve suyu koyup iyice karıştırın. Daha sonra hazırladığımız turşu suyunu salatalıkların üzerine geçecek şekilde dökün. Son olarak maydanozları üzerine bütün olarak yerleştirin. Maydanoz hem malzemelerin yukarıya çıkmasını önler hem de turşunun bozulmasını engeller.

Karanlık ve güneş almayan bir ortamda saklayın.

Salatalık turşusunu 1-2 hafta sonra tüketebilirsiniz.

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Evde salatalık turşusu nasıl yapılır?
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