Patates Bravas tarifi: Patates Bravas nasıl yapılır?

İspanya'da Tapas olarak da anılan lezzetli meze Patates Bravas'ın tarifi ve yapılışı merak konusu oldu. Bu enfes yemeği evinde yaparak sevdikleriyle paylaşmak isteyenler bol acı ve domates sosuyla herkesin damak zevkine hitap edecek Patates Bravas tarifi nedir ve nasıl yapılır? şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Yemeklerin yanında lezzetli bir meze çözümü olarak sunulan Patates Bravas tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularının cevabı ve denenmiş tarifini haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

PATATES BRAVAS TARİFİ: PATATES BRAVAS NASIL YAPILIR?

Lezzetli meze Patates Bravas tarifi ve yapılışını haberimizde bulabilir...

İşte detaylar;

MALZEMELER

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan (piyazlık doğranmış)

2 diş sarımsak (ince doğranacak)

2 adet kırmızı acı biber (ince dilimlenecek)

2 adet iri domates (doğranacak)

2 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çorba kaşığı elma sirkesi

500 gr patates (lokma lokma küpler halinde doğranmış)

Kararı kadar tuz

Kararı kadar karabiber

5-6 dal maydanoz (ince doğranacak)

Kızartma için zeytinyağı

PATATES BRAVAS NASIL YAPILIR? PATATES BRAVAS YAPILIŞI?

Tencere içine yeterli miktarda zeytinyağı koyun. Bu yağın içine sarımsak, soğan, acı biber katın ve ardından hafif şekilde yumuşak kıvama gelinceye kadar sote edin. İçine domatesleri, toz kırmızı biberi, sirke, tuz ve karabiberi ekleyin. Sos için kullanacağımız tencereyi sıkıca kapayın. Tencere içindeki sebzeler yumuşak kıvama gelene kadar ve içinde bulunan suyu çekene kadar iyi şekilde pişirin. Beklediğimiz kıvama geldiğinde el blenderi kullanarak püre yapın. Evde bulunan başka bir tencere ile kullanacağımız patatesleri, hafif şekilde yumuşak bir vaziyet alana kadara takriben 6-7 dakika içinde tuz bulunan suda kaynatın. Bu noktada fazla pişirmememiz gerekiyor. Kaynattığımız Patatesleri süzgeç suyundan arındırın ve kurutma işlemine geçin. Isıttığımız sıcak zeytinyağında altın rengini alıncaya kadar kızartmaya devam edin. Kızarttığımız bu Patatesleri süzgeç ya da delikli bir kaşıkla yağdan arındırın ardından domates sosuyla buluşturun. Üzerine maydanoz yaprakları ekleyerek sıcak şekilde servis edin.

PATATES BRAVAS YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Dilimlenmiş patateslerin aynı anda pişebilmesi için birbirlerine eş boyda ve kalınlıkta olmalarıo gerekir. Patatas Bravas acı bir mezedir, ancak acı olması istenmiyorsa acı biber kullanmayabilirsiniz. Mezeye ekleyeceğini patatesleri önceden haşlama yapmadan direk olarak kızartabilirisiniz. Patatas bravasın yanında sarımsaklı mayonez kullanırsanız lezzetine lezzet katmış olursunuz, Afiyet Olsun...