Ziyafet sofralarına renk katan salata tarifleri

Semizotu mevsimi geldiğinde, taze semizotları ile bol cevizli ve peynirli bir salata hazırlamadan olmaz. Hele ki bahçeden toplanmış yabani semizotlarındaki lezzet hiçbir sebzede yok. Bahçe domatesleri ile hazırlanacak bol ekşili salatası, bol domatesli bulgurlu yemeği… Birçok yemeğe ve salataya eşsiz bir tat veren semizotu, bazen kalabalık sofraların mezelerinde, bazen de bir ana öğünde kendine yer bulabilir. Biz bu yazıda ceviz soslu semizotu salatasının tarifini anlatacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan ceviz soslu semizotu salatası tarifine geçelim. Ceviz soslu semizotu salatası nasıl yapılır?

CEVİZLİ SEMİZOTU SALATASI TARİFİ MALZEMELERİ

Bir bağ semizotu

İsteğe göre pul biber

Bir miktar zeytinyağı

Biz miktar deniz tuzu

Üç diş dövülmüş sarımsak

Yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz

Beş yüz gram süzme yoğurt

CEVİZLİ SEMİZOTU SALATASI TARİFİ HAZIRLANIŞI

Semizotlarını iyice yıkayın. Semizotlarını üstlerinde hiç su kalmayacak şekilde iyice kurutun. Yaprakları saplardan ayırın. Salata tarifinde yalnızca semizotunun yapraklarını kullanacağız. Fakat sapları atmanıza gerek yok. Dilerseniz sapları, bulgurla birlikte zeytinyağlı bir yemeğin içerisinde kullanabilirsiniz. Geniş bir kasenin içerisinde sarımsak, ceviz, tuz, yoğurdu karıştırın. Bu karışımın içerisine semizotlarını ilave edin. Karışımı güzelce harmanladıktan sonra üzerine zeytinyağı ve ceviz ilave edin. İsteğe göre pul biber de eklenebilir. Cevizli semizotu salatası, afiyetle tüketilmeye hazır. Afiyet olsun…

HAŞLANMIŞ SALATA TARİFİ MALZEMELERİ

2 adet kabak

300 gram sivri biber

2 su bardağı su

tuz

3 adet domates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı sirke

İnce doğranmış taze soğan( üzeri için)

HAŞLANMIŞ SALATA TARİFİ HAZIRLANIŞI

Kabakları soyup, 1 su bardağı su ve tuz ilavesi ile diri kalacak biçimde haşlayın. Biberleri de 1 su bardağı suda, tuz ile haşlayın. Sos için domatesleri, soğan ve sarımsağı rendeleyin. Zeytinyağı, sirke ve tuz ekleyip, domatesler eriyene dek pişirin. Haşlayıp irice doğradığınız biber ve kabakların üzerine bu sosu gezdirip servis yapın. Afiyet olsun…